本屋のレジ店員がムカついた“迷惑な客”10選。「急いでるんですけど！」と言われても…
先日新潟に帰省したら、高校生の頃にアルバイトをしていたマクドナルドが閉店していて寂しかったです。冬場は腰の高さまで雪が積もる中、チャリンコに乗るわけにもいかず徒歩で通勤していました。
大人の社交場・銀座のクラブにホステスとして勤めているみずえちゃんと申します。その傍ら、ライターとしても活動しており、これまでに私がお酌をさせていただいたおじさま方との実体験をもとに、夜遊びやモテに関する情報を発信させていただいております。
◆「厄介な客」認定されないために
今回のテーマは「カスハラ」です。
現在は銀座のクラブに勤めている筆者ですが、数年前はとある本屋さんのレジスタッフとしてアルバイトをしていました。
私が銀座でホステスをしていることを知っている人からは「そういうところって変なお客さん多いんじゃない？」「大変そう」と言われることがあるのですが、変なお客さんも大変なできごとも本屋さんのレジスタッフをしていた頃の方が圧倒的に多かったです。そもそも銀座のクラブに通えるような経済力と信用のある方々を、その辺のヤバいおじさんおばさんと比べちゃ失礼ですよ。
皆さんも知らず知らずのうちに「厄介な客」認定されているかもしれません。
そこで今回は「レジ店員を困らせる問題カスハラ客の言動10選」を解説します。
ご自身の行動が「カスハラ客の言動」に5個以上当てはまってしまったあなたは大ピンチ。反省してください。
◆その1：店舗の営業時間を無視する
コロナの影響で時短営業をしていた頃のことです。いつもより2時間早く閉店するわけなのですが、閉店後も店内に居座り買い物を続ける女性がいました。
見かねた店員が注意したところ、女性は
「その閉店時間ってあなたたちが勝手に決めたのよね？どうして私がそれに従わなくちゃいけないの？」
と、開き直りました。
このように閉店時間を過ぎても店内に居座られることが迷惑であることは言うまでもありませんが、開店前に来店する客もそれはそれで迷惑です。
お店の営業時間を守りましょう。
◆その2：店員に「BL本」のタイトルを読み上げさせる
私が勤めていた本屋さんでは、男性同士の恋愛などを描いた、いわゆる「BL（ボーイズラブ）」というジャンルの作品も取り扱っていました。中にはタイトルに性的な表現を含むものもあり、「そういうの苦手なんだよね……」という方にとっては目にするのもちょっとしんどい作品です。
それをです。老眼なのか何なのか知りませんが、購入する作品のタイトルをわざわざ店員に読み上げさせるバカ女がいました。
デリカシーというものが全くないのでしょうか。
◆その3：「駐車場代を払え」と店員を恫喝する
勤めていた本屋さんでは、声優さんやアニソン歌手さん関連のCDなど、オーディオビジュアル商品も取り扱っていました。当然、フラゲ日（正規の発売日の前日等に商品を入手できる日）があり、熱狂的なファンはこのフラゲ日と呼ばれる日にお目当ての商品を購入します。
ところが、フラゲ日の前日の前日、つまり正規の発売日の3日前に来店した男性がいました。もちろん商品はまだ入荷していません。お目当ての商品がないことに腹を立てた彼は
「だったらここまでのガソリン代はお前が払うのか？」
と、レジ店員（女子大学生）に迫りました。さらに、
「駐車場代も払え！」
と、激高。
たくましい体型の男性店員が対応すると、しばし無言で男性店員をにらんだ後、フラゲおじさんはすごすごと退場しました。
◆その4：盗撮・痴漢・万引きなどの違法行為
これはカスハラとはちょっと違うのかもしれませんが、盗撮や痴漢、万引きなどの違法行為も日常茶飯事でした。
