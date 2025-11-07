100円画材がレベル高すぎ！スリム＆コンパクトで持ち運びに便利！「発色も良い！」

ダイソーで見つけた、110円（税込）の固形絵の具。スリムかつコンパクトなサイズで持ち運びに便利なので、旅行先などでサッとイラストを描きたい時などにぴったりです！想像以上に発色が良く、趣味で楽しむなら十分なクオリティなのもポイント。必要な色が8色入っており、混色や調整もできて表現の幅も広がりますよ！

商品情報

商品名：絵の具（8色セット）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480649375

コンパクトでお手軽！ダイソーの『絵の具（8色セット）』

秋は芸術を楽しむのにぴったりな季節。色づく紅葉などを写真に収めるのもいいですが、絵画を楽しむのもいいものですよね。

先日、絵画用品もお手頃価格で購入できるダイソーで、気になるアイテムを発見しました！

今回ご紹介するのは『絵の具（8色セット）』という商品。筆者が購入した店舗では、図画工作売り場に陳列されていました。

こちらは、濡らした筆で絵の具の表面をこすることで色を溶かし、描画していく固形絵の具です。

赤、青、黄、薄橙、緑、茶、白、黒の8色がセットになっていて、価格は110円（税込）です。

必要かつ基本的な色が入っているので、混色することでさまざまな表現ができます。

この絵の具は、なんといっても持ち運びやすいサイズ感が特徴。体感では、よく100均で見かける固形絵の具の半分以下の大きさです。

スリムなのでかさばりにくく、外出先に持っていきやすいです。

ただ、容器は100均のつけまつげのパッケージくらい薄いので、頼りない印象です…！

大きさもかなりコンパクトなのが嬉しいです！

スケッチブックも小さなものを選ぶことで、旅行先でイラストをサッと描くなどに向いています。

このサイズ感だと気負いせず気軽に絵画を楽しめるので、趣味として始めたいという方にもおすすめです。

実際に絵を描いてみると…発色の良さに驚き！

少量の水で溶いて、パレットに取りながら色を調整します。

混色も、重ねることも、もちろんできるので表現の幅が広がりますよ。

実際に使ってみると、想像以上に発色がきれいで驚きました！趣味で絵を描く程度なら十分なクオリティです。

心許ないですが、容器の蓋をパレット代わりにすることもできるので、最低限の道具で始められるのもいいなと思います。

また、コンパクトに保管できて楽ちん。チューブタイプよりも片付けが簡単なのも気に入りました！

今回は、ダイソーの『絵の具（8色セット）』をご紹介しました。

画材専門店でいきなり本格的なものを購入するよりも、これなら気軽に始められるのでおすすめです！気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。