100円画材がレベル高すぎ！スリム＆コンパクトで持ち運びに便利！「発色も良い！」
商品情報
商品名：絵の具（8色セット）
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480649375
コンパクトでお手軽！ダイソーの『絵の具（8色セット）』
秋は芸術を楽しむのにぴったりな季節。色づく紅葉などを写真に収めるのもいいですが、絵画を楽しむのもいいものですよね。
先日、絵画用品もお手頃価格で購入できるダイソーで、気になるアイテムを発見しました！
今回ご紹介するのは『絵の具（8色セット）』という商品。筆者が購入した店舗では、図画工作売り場に陳列されていました。
こちらは、濡らした筆で絵の具の表面をこすることで色を溶かし、描画していく固形絵の具です。
赤、青、黄、薄橙、緑、茶、白、黒の8色がセットになっていて、価格は110円（税込）です。
必要かつ基本的な色が入っているので、混色することでさまざまな表現ができます。
この絵の具は、なんといっても持ち運びやすいサイズ感が特徴。体感では、よく100均で見かける固形絵の具の半分以下の大きさです。
スリムなのでかさばりにくく、外出先に持っていきやすいです。
ただ、容器は100均のつけまつげのパッケージくらい薄いので、頼りない印象です…！
大きさもかなりコンパクトなのが嬉しいです！
スケッチブックも小さなものを選ぶことで、旅行先でイラストをサッと描くなどに向いています。
このサイズ感だと気負いせず気軽に絵画を楽しめるので、趣味として始めたいという方にもおすすめです。
実際に絵を描いてみると…発色の良さに驚き！
少量の水で溶いて、パレットに取りながら色を調整します。
混色も、重ねることも、もちろんできるので表現の幅が広がりますよ。
実際に使ってみると、想像以上に発色がきれいで驚きました！趣味で絵を描く程度なら十分なクオリティです。
心許ないですが、容器の蓋をパレット代わりにすることもできるので、最低限の道具で始められるのもいいなと思います。
また、コンパクトに保管できて楽ちん。チューブタイプよりも片付けが簡単なのも気に入りました！
今回は、ダイソーの『絵の具（8色セット）』をご紹介しました。
画材専門店でいきなり本格的なものを購入するよりも、これなら気軽に始められるのでおすすめです！気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。