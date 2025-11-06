【WRC 世界ラリー選手権】第13戦 ラリージャパン（11月6日／デイ1）

【映像】異色の新星、黒いシュコダで豪快ドリフト（実際の様子）

WRC第13戦『ラリージャパン』が6日に愛知県と岐阜県を舞台に開幕した。初日のSS1（鞍ヶ池公園）では、WRC2クラスに参戦するイギリス人ドライバー、ガス・グリーンスミスが、その異色の経歴と豪快なドライビングで大きな注目を集めた。

中継では実況の菱沼洲斗アナウンサーがグリーンスミスの経歴を「イギリスのドライバー。マンチェスター・シティのアカデミーにいてゴールキーパーもやっていた」と言及。かつてサッカー・英プレミアリーグの強豪チームのアカデミーに在籍し、ゴールキーパー（GK）を務めていたことが紹介された。これに対し、ゲストでタレントのマギーも「サッカーからレースまで」と驚愕 。グリーンスミスは2013年にラリーを始め、その後WRCの階段を駆け上がった。WRC2では2023年シーズンには総合2位を獲得している。

SS1で彼が駆ったマシンは、日本では発売されていないシュコダ。名物のドーナツターンスポットでは、マシンをスライドさせる豪快なドライビングを披露し、視聴者からは「シティだと？」「キーパーマジかｗ」といった経歴への反応に加え、「黒いシュコダかっこいい」「攻めてるねー」とアグレッシブな走りを称賛する声が寄せられた。

SS1の走行を終えたグリーンスミスは、コースの難しさに「うまくいかなかった」と正直に述べたものの、「しかし、とても歓迎された」と、日本のファンからの熱烈な声援に喜びを示した。異色の転身を果たした元GKドライバーは、日本のラリーファンに強烈な印象を残したようだ。（ABEMA『WRC 世界ラリー選手権 2025』／(C)WRC）