モスバーガー、プレミアムシリーズ「モスの匠味」約17年ぶりに復活
【モデルプレス＝2025/11/06】モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、素材と製法にこだわった「モスの匠味（たくみ）」として「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」を、2025年11月12日（水）より全国のモスバーガー店舗（一部店舗を除く）にて数量限定で新発売する。
【写真】モスバーガー、一部ドリンク値上げへ
素材と製法にこだわり抜いた「モスの匠味」は、2003年8月から2008年5月まで販売されていたプレミアムなシリーズ。通常とは違った食材を使用するなど、こだわりが詰まったことを表した同シリーズの名称が、このたびその精神を引き継ぎ約17年ぶりに復活を遂げる。
昨今のハンバーガー市場で高まる「肉の味そのもの」にこだわるニーズに応えるべく開発された同商品は、「肉を楽しむためのバーガー」として、食べ応えとおいしさの両立を追求。ボリュームがあるだけでなく、製法にこだわったパティを主役に据え、これまでにない満足感を提供する。
今回登場する「『モスの匠味』 黒毛和牛のダブルチーズバーガー」は、シンプルな構成ながら奥深い味わいが特長だ。
圧倒的な肉の旨みが特長の専用パティ
本商品では、一頭買いした黒毛和牛に、プレミアムバンズにハーフマヨネーズタイプを塗り、黒毛和牛パティとチェダーチーズがベースのスライスチーズを2枚ずつ交互に重ねた一品。
ソースは黒毛和牛パティの素材の味を引き立たせるオニオントマトソースで、ケイジャンシーズニングやブラックペッパーなどのスパイスでほどよく香りづけされている。
また、バンズも専用のものが使用されており、通常のバンズより重量が増され、黒毛和牛パティとのバランスを調整。歯切れが良く、口に入れた瞬間から小麦の香りが広がる。表面に溶き卵を塗って焼き上げることでツヤを出し、見た目にも高級感を演出している。（modelpress編集部）
販売期間：2025年11月12日（水）〜※数量限定、無くなり次第終了。
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
価格：890円
【Not Sponsored 記事】
【写真】モスバーガー、一部ドリンク値上げへ
◆モスバーガーに「モスの匠味」復活
素材と製法にこだわり抜いた「モスの匠味」は、2003年8月から2008年5月まで販売されていたプレミアムなシリーズ。通常とは違った食材を使用するなど、こだわりが詰まったことを表した同シリーズの名称が、このたびその精神を引き継ぎ約17年ぶりに復活を遂げる。
◆復活を飾るこだわりの逸品「黒毛和牛のダブルチーズバーガー」
今回登場する「『モスの匠味』 黒毛和牛のダブルチーズバーガー」は、シンプルな構成ながら奥深い味わいが特長だ。
圧倒的な肉の旨みが特長の専用パティ
本商品では、一頭買いした黒毛和牛に、プレミアムバンズにハーフマヨネーズタイプを塗り、黒毛和牛パティとチェダーチーズがベースのスライスチーズを2枚ずつ交互に重ねた一品。
ソースは黒毛和牛パティの素材の味を引き立たせるオニオントマトソースで、ケイジャンシーズニングやブラックペッパーなどのスパイスでほどよく香りづけされている。
また、バンズも専用のものが使用されており、通常のバンズより重量が増され、黒毛和牛パティとのバランスを調整。歯切れが良く、口に入れた瞬間から小麦の香りが広がる。表面に溶き卵を塗って焼き上げることでツヤを出し、見た目にも高級感を演出している。（modelpress編集部）
◆『モスの匠味』 黒毛和牛のダブルチーズバーガー
販売期間：2025年11月12日（水）〜※数量限定、無くなり次第終了。
販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）
価格：890円
【Not Sponsored 記事】