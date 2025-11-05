ＡＧＣがプラスに転じる、第３四半期営業利益は上期の減益から一転して増益着地 ＡＧＣがプラスに転じる、第３四半期営業利益は上期の減益から一転して増益着地

ＡＧＣ<5201.T>がプラスに転じている。午後１時ごろに発表した第３四半期累計（１～９月）連結決算が、売上高１兆５１２１億円（前年同期比１．４％減）、営業利益９４８億３８００万円（同０．９％増）、最終利益３９４億８８００万円（前年同期１０６４億１０００万円の赤字）となり、第２四半期の営業減益から一転して営業増益となったことが好感されている。



自動車用ガラスや欧米建築ガラス、機能性化学品などで価格政策の効果が発現したものの、塩化ビニル樹脂の販売価格下落やＥＵＶ露光用フォトマスクブランクスや欧州建築ガラスなどの出荷減少、前年２月に実施したロシア事業の譲渡などが響き売上高は減少。ただ、ディスプレーなどの収益改善施策の効果発現などにより増益となった。



なお、２５年１２月期通期業績予想は、売上高２兆５００億円（前期比０．９％減）、営業利益１２００億円（同４．６％減）、最終利益５７０億円（前期９４０億４２００万円の赤字）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS