15歳高校生リンチ事件【大阪】加害少年の知人が撮影した″衝撃動画″

ただただ痛かった…

無抵抗の少年を一方的に殴りつけ、土下座をさせ、頭を踏みつける。本誌が入手した動画には、被害者が命の危険を感じるほどの凄絶なリンチの様子が収められていた――。

９月30日、大阪市在住の高校1年の男子生徒（15）に暴行を加え、川に無理やり入らせたとして10代の少年二人が傷害と強要の容疑で書類送検された。被害者には発達障害があり、意思表示がうまくできないことを逆手に取った凶行だった。

被害者の男子生徒は６月中旬、少年らに″スパーリングをする″と大阪市内の河川敷に呼び出されていた。件の動画はその際、現場にいた加害少年の知人が撮影したものだ。

被害者の男子生徒（以下Ａ君）とその母親が、声を震わせながら打ち明ける。

「私が事件を知ったのは、息子が暴行された10日ほど後でした。事件の主犯格であるＢが、暴行の模様を撮影した動画を周囲に見せびらかしていて、動画を見た人が私の娘に『お前の兄ちゃん、殺されるよ』と知らせてくれたんです。息子を問い質すと、『ずっと殴られ続けて、最終的には川に沈められた』と初めて話してくれました。暴行は２日間にわたって行われていて、川に入らされたのは1日目でした」（Ａ君の母親）

加害者の二人は中学の同級生で、同じラグビー部の友人だったという。Ａ君が重い口を開く。

「事件の前、僕がＢをイジるようなことを本人がいないところで言ってしまった。それを聞いたＢがブチギレたんです。Ｂに河川敷に呼び出されて殴られながら、『やり返さなければ早く終わる』と考えていた。だから、抵抗せずに耐えていました。ただただ痛かったという記憶しかありません……」（A君）

動画には、Ａ君の顔や腹部をＢが何十発も殴打している姿が映っている。殴るだけでは怒りが収まらなかったのか、Ａ君に土下座で謝罪をするよう求め、指示通り土下座をしたＡ君の頭をもう一人の加害少年が靴で踏みつける様子も撮影されていた。それでもなお、Ａ君への凶行は止まらない。

