元BOØWYのドラマーでミュージシャンの高橋まことさんが2026年4月17日に自身のXに投稿した内容にネット上でさまざまな声が寄せられた。「騙されちゃいけないね！！」京都の小学生行方不明事件で義父が逮捕されたニュースが連日報道されたことに対し、高橋さんは「ポンコツ高市の阿保所業を国民の目から隠すため！！スピンだよ！！スピン！！騙されちゃいけないね！！」と投稿。これにはネット上でさまざまな声が寄せられ、物議