広島は４日、２０２６年度のコーチングスタッフを発表した。今季まで２軍打撃コーチを務めてきた新井良太コーチ（４２）が１軍打撃コーチに配置転換される。兄・新井貴浩監督（４８）と、ＮＰＢ史上初の兄弟での１軍監督＆１軍コーチ（１９５０年の２リーグ分立後）となった。世代交代を推し進め、低迷打破を目指す。

変革期にあるカープが大幅な“内閣改造”を行った。４年目となる来季の新井政権は１人の新任コーチを迎え、９人の役職を変更して迎えることになる。１軍打撃部門は朝山、小窪両コーチが異動となり、代わりに今季まで２軍で打撃コーチを務めていた福地、新井良の両コーチが昇格することになった。

注目を集めるのは、新井良コーチだろう。兄である新井監督がチームを指揮する中での１軍配置転換となった。２３年の新井政権誕生とともにカープのコーチに就任。そこから３年間、２軍で打撃コーチを務めてきた。

同じチームの１軍首脳陣に兄弟で名を連ねるのは、２リーグ分立後ではＮＰＢ史上初。来季はこれまで以上に近いポジションから監督である兄をサポートしていく。

新井良コーチは１０月のフェニックス・リーグに帯同。１日から始まった秋季キャンプにも参加して、鍛錬の日々を送る若手選手たちに指導を継続している。２軍から１軍に指導する場所が変わり、「選手をサポートするのは変わらないけど、アプローチの仕方というのは変わっていくと思う」と先を見据えた。

これまでは育成主体のファームで指導してきたが、１軍では今まで以上に結果が求められる。阪神でのコーチ時代には２０年から３年間、矢野監督の下で１軍打撃コーチを務めた経験もある。「チームが勝つためにどういう野球をしていくのかをより明確に伝えていって、そういう環境をつくることが大事だと思う」と、１軍コーチとしての心構えを語った。

チームは若返りを図っており、今キャンプでは育成する選手に優先順位をつけて、限りある人力と時間を集中投資している。新井良コーチは「若い選手がどういう感じなのかは分かっている」と語る。今季までファームにいて、若手たちの長所と課題は熟知。その情報を１軍の現場でも生かせることは大きなメリットだろう。

新井監督は福地、新井良の両コーチについて、「若い選手を３年間見ているので選手の性格や特性、分かっていることもたくさんあると思う。また来年から１軍ということで心機一転、頑張ってもらいたいし、期待している」と信頼を寄せた。新たな指導体制で２年連続Ｂクラスからの巻き返しへの準備を進めていく。