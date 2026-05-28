通称「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物を使用した罪で今月15日に執行猶予のついた有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏（26）が、26日に自身のXを更新。【もっと読む】羽月の兄、母が語っていた人物像「5月28日 20時より、下記リンクにて配信させて頂きます」と、TikTokのライブ配信にて、自身の口から事件について語ることを告知した。“宣言通り”にライブ配信を実施した羽月は何を語ったのか。以下、全文。◇◇