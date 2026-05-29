「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決を受けた元広島の羽月隆太郎氏が2026年5月28日、TikTokで動画を生配信した内容が大きな波紋を呼んでいる。「軽率な考えをもってやめることができませんでした」羽月氏はスーツに緑のネクタイ姿で姿を現すと、昨年4月からエトミデートを使用した経緯について、「ある知人から『シーシャ』だと言われ