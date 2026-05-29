元広島東洋カープの羽月隆太郎被告（25）が、5月28日にSNSライブを配信。指定薬物エトミデート、いわゆる「ゾンビたばこ」の使用で逮捕された騒動をファンに謝罪した。しかし、自身の懺悔だけにとどまらずーー。【写真】現在は削除された、羽月被告が投稿していた「カープ選手との酒盛り現場」宮崎キャンプの直前に医薬品・医療機器法違反の疑いで逮捕され、当初は容疑を否定するも、取り調べが進むにつれて認める供述を始めた