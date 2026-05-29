“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物を使用したとして有罪判決をうけた元プロ野球・広島カープの羽月隆太郎被告が28日夜、SNSの生配信で自身の他に5人の選手が“ゾンビたばこ”を使用していたという趣旨の発言をしました。■「私を含め6人が同じ人物から購入」28日夜、SNSで生配信を行った、元プロ野球・広島カープの羽月隆太郎被告（26）。元広島カープ 羽月隆太郎被告（28日午後8時ごろ 羽月被告のSNSより）「期待や応援を裏切っ