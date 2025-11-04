インパクト抜群のボディを武器にグラビア、さらに今年からはレースクイーンとしても活動する市原薫（28）。7月にはファースト写真集「初空」（講談社）もリリースした。芸能界で働くことをまるで考えていなかったという彼女はなぜグラビアアイドルとなったのか。さらに「数字を伸ばすことが好き」という彼女が語るSNS成功の秘訣や今後の夢を聞いた。

――生まれは群馬・高崎ですね。学生時代はどんな子でしたか。

市原：どちらかと言ったらアクティブな方ではありました。高校生の時はライブハウスにハマって通ってましたね。当時の地元では大きいところでは「back number」が活動していて、文化祭にも来てましたね。

「数字を伸ばすのが好き」と語る、その方法は…

高校の時はバトン部と軽音部と山岳部を掛け持ちしていました。軽音部は結局ライブハウスに見に行くだけになっちゃったんですけど（笑）。

――学生時代は芸能界への憧れとかはあったんですか。

市原：全然ないです。1ミリも考えたことなかったです。高校を卒業した後も普通に大学に進学したので。ただ大学は国際系の学部に入ったのですが、勉強が大変で辞めてしまいました。

中退後は保育士の学校にも一瞬行きました。実は子供が好きなので、保育士になりたいという夢が昔からあったんですよ。ただ学校も1年くらいで辞めてしまいました。その後は知り合いがやっているエステで、エステティシャンとしてグラビアを始める前まで働いてました。

なぜ、グラビアに…

――ここまで聞くと芸能界に行く感じがしませんね。なぜグラビアを始めることになったんですか。

市原：「この先どうしようかな」と思った時に芸能事務所で仕事をしていた知り合いから急に連絡が来て「今、グラビアアイドルになれる子を探しているんだけどどう？」と言われて。イメージDVDを見せてもらったりしたんです。そこから3〜4か月考えて、それでやってみようかなと思いました。

――市原さんのグラビアでの武器といえば、やはり胸のサイズ（現在はI）だと思うんですが、学生時代から大きかったんですか。

市原：もともと大きかったですね。中学生の時でDあったんですけど、友達には「G」って呼ばれてました。当時通っていた中学で、胸が目立つ三人組の一人と言われてたり、ブラの色のことを話されたりしてましたね。ただ嫌だなと思うことはあんまなかったです。「くだらないな」ぐらいの感じでした。

――逆に胸で得したことはありますか。

市原：目立っていいとかですね。グラビアがやれたのも胸が大きかったこともありますし、あと大きい方が印象に残る。ただすぐ「色っぽい」と見られたり、いいところも悪いところもあります。

「恥ずかしくなったので消しちゃった動画も…」

――事務所に所属して最初の仕事ってグラビアですか？

市原：最初は「ライブ配信を毎日やれ」でした。それで1か月半ぐらいやりました。その次に「TikTokもやれ」って言われて。

――市原さんのTikTok、今は45万フォロワーを超えてますよね。今は更新をやめていますけれど。私が最初に見た時がデビュー直後だったと思うんですが、すでに40万人を超えてました。

市原：私、ハマったらすごくハマるんですよ。だから当時はずっとTikTokを見ていたんです。投稿がバズってフォロワーが増えていくのって楽しいじゃないですか。数字で分かるし。ただ、ある程度フォロワーが伸びると外国の人ばっかりになるんですよ。それだと私の活動に繋がらないかなって、だんだんTikTokを見なくなっちゃったんですよね。続ければよかったんですけど。

――なるほど。数字を伸ばすのが好きなんですね。じゃあ、TikTokはかなり研究した？

市原：しました。ただ、踊っているだけじゃすぐスクロールされちゃうじゃないですか。だから「ここから先はどうなるんだろう？」「これから何が起こるんだろう？」って思わせる動画を作ってました。今は恥ずかしくなったので消しちゃった動画もあるんですけど、例えば胸で卵を割ったり、谷間の中にわざとぬいぐるみを詰めて「えっ、何が起きてんの？」と動画を見続けてもらえるようにしてました。

一度グラビアから離脱

――だからTikTokがあれだけ伸びてたんですね。グラビア活動も順調で、デビューした翌年の2022年には「ミス週刊実話WJガールズ」で準グランプリ、「ミスヤングチャンピオン2022」ではグランプリを受賞します。

市原：2022年には初めてDVDも出しましたし、撮影会にも出ていて。今までやったことのない活動だったので新鮮でした。「ミス週刊実話WJガールズ」オーディションの項目の1つにリツイート審査があったんですよ。だからTwitter（現X）を頑張らなきゃと思って、胸の谷間が見えるような上からの角度の写真とかをあげまくったり、露出度の高い衣装を着て「市原、攻めました」と載せたら、それでバッと何万いいねついたりして。数字を伸ばすのが好きなんです。逆に数字の伸びが見えなくなっちゃうと途中で飽きちゃうというか。

――グラビアの仕事にも飽きたのか、一回離れていますよね。

市原：将来を考えた時に「これから先どうしよう」と思ったんです。そんな時に六本木のショークラブのダンサー募集の動画が流れていて、朝方だったんですけど「よし、やろう」って一瞬で決めました。すぐに必要資料を書いて応募したら合格しました。ただ私って、後先考えずに行動しちゃうんですよ。ショークラブに入って気づいたんですよ、踊りが苦手だなって（笑）。

――ショークラブで働いてみてどうでしたか？

市原：めちゃくちゃ大変でした。ダンスの練習だったり体力的にも大変ですし。あとその日のセトリだったり、踊る位置が直前に送られてくるんですよ。だから踊りやフォーメーションを全部頭の中に入れていないといけないのも大変でした。

あと、チップの量であったり、あからさまに他の子との人気の差がわかっちゃうシステムなので。だから病んでいる子も結構多かったです。私も結構メンタルをやられて。なので辞める子はすぐに辞めて、できる子は残っていくので、中間の子が全然いないんですよ。その後、私も4か月くらいで辞めました。それで今の事務所に入りました。

初写真集 高田馬場のゲーセンで…

――そして7月には初写真集「初空」を出版しました。

市原：実はその前に別の出版社から写真集の話があったんですよ。ただ、ちょうど同じ頃にトレーディングカードの発売が決まっていて、イベントの集客も気にしないといけない時期だったので「写真集、売れるかな？」と思って、その話は断っているんですよ。その後にフライデーさんから写真集の話があって、それで決めました。

――撮影はいつ頃、どこで行ったんですか。

市原：東京と千葉で4月に撮影しました。写真集の撮影に向けてはボクシングと筋トレをしていました。今はレースクイーンもしているので、それもあって結構痩せたというか、引き締まったと思います。

――写真集の出来栄えはどうですか。

市原：DVDのような過激な感じではなく、かわいらしい衣装や写真に仕上がっていたので、嬉しかったです。高田馬場のゲームセンターでの撮影は、私がほかのグラビアアイドルさんの写真を見ていいなと思って、やりました。一応ヤンキー設定なのでさらしに木刀を持ってます。たぶん、一生ゲーセンであんな格好になることはないと思います（笑）。六本木で撮影したバニーちゃんもお気に入りです。もともとセクシーだけれどかわいい感じでいこうと話していました。

グラビアをやれてよかった

――今後やりたいことはあります？

市原：今までいきなりレースクイーンに挑戦したり、バーレスクのダンサーになったりしていましたけど、もうそんなに新しい挑戦はないかなと。もっとファンの方と触れ合える機会を作りたいなって思っています。芸能界でやりたいことも今は模索中ですね。元々グラビアもなんとなくで始めたんですが、それが今こうやって色々と形になってるのはありがたいなと思います。

――でも、グラビアをやれたことはよかったですか。

市原：そこは本当にやれてよかったと思います。ファンの方を含めて、グラビアをやらなかったら知り合えなかった人が多いので。そもそも、グラビアをやるとも思っていなかったので。人前に出るのも得意じゃないですし、胸目当ての人が寄ってくるだけで、モテていたわけでもないですし。そもそも承認欲求がないんですよ。

――なるほど。自分への承認欲求はないけれど、数字への欲求はあるんですね。

市原：確かにそうかもしれないですね。数字への欲求が高いかも。

――プライベートでやりたいこととかはありますか。

市原：最近はよく友達と旅行に行っているんですが、国内ばかりなので、いつか海外に行きたいです。今年は国内だと熱海や新潟、富山に行ったり、地元の群馬に帰ったりしました。今度レースの仕事で大分にも行くので人生はじめての大分も楽しみです。

徳重龍徳（とくしげ・たつのり）

ライター。グラビア評論家。ウェブメディアウォッチャー。大学卒業後、東京スポーツ新聞社に入社。記者として年間100日以上グラビアアイドルを取材。2016年にウェブメディアに移籍し、著名人のインタビューを担当した。その後、テレビ局のオウンドメディア編集長を経て、現在はフリーライターとして雑誌、ウェブで記事を執筆している。著書に日本初のグラビアガイドブック「一度は見たい！ アイドル＆グラビア名作写真集ガイド」（玄光社）。noteでマガジンを連載中 X:@tatsunoritoku



デイリー新潮編集部