３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６１．０５ドル（＋０．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４０１４．０ドル（＋１７．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７８８．８セント（－１０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４３．５０セント（＋９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１９．７５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０６．０９（＋３．５５）
出所：MINKABU PRESS
