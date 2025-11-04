・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝６１．０５ドル（＋０．０７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４０１４．０ドル（＋１７．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７８８．８セント（－１０．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５４３．５０セント（＋９．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３４．２５セント（＋２．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１９．７５セント（＋２０．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３０６．０９（＋３．５５）

