フィリーズは28日（日本時間29日）、ロブ・トムソン監督（62）の解任を発表した。ドン・マッティングリー・コーチ（65）が暫定監督として指揮を執る。トムソン監督は22年6月にコーチから監督代行に就任し、フィリーズを11年ぶりのポストシーズン（PS）に導いた。24年には13年ぶりにナ・リーグ東地区優勝を飾るなど昨季まで4年連続でPSに進出。1900年以降では球団最高勝率の.568をマークしたが、今季は今月に10連敗を喫するなど