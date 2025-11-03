「あの人、オシャレ！」褒められそう♡【ZARA】大人が即こなれる「ひと癖トップス」

難しく組み合わせを考えずとも即こなれ感を得るには、デザインにひねりをきかせたひと癖トップスの出番かも。エッジのきいたアイテムに定評がある【ZARA（ザラ）】なら、そんなひと癖トップスが多数見つけられそうです。異素材をドッキングさせたり、あえて布地を重ねて動きを表現したりと、1枚で地味見えさせないトップスは大人の褒められコーデに一役買ってくれるはず！

はみ出た裏地がコントラストをきかせるニットカーデ

【ZARA】「コンビネーションニットカーディガン」\7,990（税込）

ウール糸を織り込んだニットカーディガンにコットン製の裏地をドッキング。あえて裏地をはみ出させたようなデザインが、上品さのなかにひと癖を感じさせます。ボタンと裏地の色味がリンクしているため、配色のコントラストをきかせつつも統一感をキープ。フィットしすぎないコンパクトなシルエットのおかげできちんと見えしやすいのも、大人に似合うポイントに。

細身のカーディガンに共布のスカーフが表情を演出

【ZARA】「リブニット & スカーフジャケット」\5,990（税込）

リブニット素材を使用した細身のクルーネックカーディガン。共布のスカーフが付属しており、首元に巻き付けて垂らすだけでコーデに立体感が生まれる一着です。スカーフはしっかりと長さがあるので、多彩な巻き方を試してアレンジすればコーデの印象チェンジも図れそう。ジャケットの下に仕込んだ際にも、スカーフがアクセントになってくれるはず。

シャツとのレイヤード風コーデが完成するセーター

【ZARA】「コンビポプリンニットセーター」\8,590（税込）

例年に増してシャツがワードローブの中心的存在になりつつある今季、シャツとのレイヤード風コーデを一着で楽しめるセーターは要注目。シンプルなハイネックセーターの袖口や裾にコットン生地がドッキングされていることで、シャツとセーターの相性を考えずともサマになるのが魅力です。爽やかな白がアクセントになり、ワンツーでもこなれ感を高められそう！

アシンメトリーデザインがエレガントな動きを演出

【ZARA】「ショートニットスカーフコート」\13,590（税込）

大判のニットスカーフを重ねたようなアシンメトリーのデザインが、単色・無地でも存在感を放つ一着。肩口で縫い留められたスカーフが動きを演出し、エレガントで絵になる着こなしを叶えてくれそうです。フロントは隠しスナップボタンで留めるダブルブレスト仕様。アウター未満の変わり種トップスで、秋ならではのハイセンスなコーデを楽しんでみて。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ