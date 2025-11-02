「昔から、丸裸よりもその一歩手前の、ギリギリの露出感にこそ艶めかしさを感じていて、そのような撮影は憧れでした」

SNS総フォロワー数130万人を超える大人気コスプレイヤー・いくみ。“限界露出” に挑戦した。

「台湾ロケで、初めてチクポチの撮影をしました。今まで手ブラはありましたが、それ以上の露出となると、憧れではあったけど、ちょっと恥ずかしくて。今回、満を持して挑戦できて嬉しかったです！ 台湾という場所も私にとっては特別なんです。ファンシーフロンティアという “台湾版コミケ” のようなイベントにも出演したり、本当にいい思い出しかない場所です」

グラビア以外でも、何度も限界を超えたことがあるという。

「お酒が大好きで、飲むと楽しくなっちゃうタイプです。2人で夜通しワイン5本を空けて二日酔いで動けなくなったり、酔って公園のジャングルジムで遊んでいたら、近隣の方に心配されたり……。この手の話は、枚挙にいとまがありません（笑）」

いくみ

6月11日生まれ 静岡県出身 T155・B83W60H85 学生時代からコスプレを始める。「同人グラビアの女神」としてSNSの総フォロワー数は130万人を超える人気コスプレイヤーとして活躍中。2nd写真集『生身』は白夜書房より発売中。そのほか最新情報は、公式X（＠193iKkyu3）、公式Instagram（＠nomita193）にて

※FLASHデジタル写真集は11月18日に発売予定

※月額1100円（税込み）の会員制サイト「FLASH Prime」にて未公開カットを公開中！

写真・田畑竜三郎

スタイリスト・佐賀愛衣

ヘアメイク・黒田 優、新井祐美子