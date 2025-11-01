「空振りを奪える」MLBストーブリーグで注目浴びる“日本人右腕”　米専門サイトが分析「イマイは長期的視点で理想の補強」

今井の実力は高く評価されているようだ(C)産経新聞社

間もなく始動となるMLBストーブリーグでは、今季も日本人プレーヤーの名前が注目を集めている。その中の1人が、メジャー挑戦への意欲を示している西武の今井達也だ。国内ではポスティングをめぐっての報道が流れる中、米国メディアでは右腕に対する、ポジティブな反応が飛び交っている。

【動画】今井は9回も圧巻の3者連続三振締め！球団新の17奪三振を記録

アストロズ専門サイト『FANSIDED CLIMBING TAL‘S Hill』では、10月30日配信の特集記事において、メジャー移籍が有力視される今井について、「多くの魅力がある。最速で150キロ台後半に達する速球を持ち、プラス評価を受けるスライダーを組み合わせて投げる」と本格派としてのスキルを絶賛。さらに、「チェンジアップ、スプリッター、シンカー、カーブといった球種も持っており、打者が1つの球種に的を絞りにくい」と印象を綴っている。

また、過去アストロズに在籍した、菊池雄星など日本人選手の獲得歴を辿るとともに、「NPBから直接やってくるトップクラスのタレントに対して、本格的に参戦したことはほとんどない」と指摘。その上で、「先発投手の層を厚くしたいアストロズにとって、今こそ日本市場に本腰を入れる絶好のタイミングだ」と今井へのアプローチを足掛かりとする、マーケット拡大への期待も膨らませている。

他にも、カブスの情報を発信する『CUBBIES CRIB』も、今オフでの目玉として高い評価を送る。同メディアからは、「これまで故障歴も少なく、必要に応じて最速160キロ近い速球を投げ込むことができる」と今井の特徴を説きながら、変化球の多さにも触れつつ、「ここ数年のカブスが欠いていた『空振りを奪える要素』を補う存在になり得る」と主張。