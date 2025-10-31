昭和61年の10円玉が「27万円」に大化け！ エラーコインでもないのに高額となったのは一体なぜ？
エラーコインではない10円玉が27万円で落札された。「いやいや、そんなことあり得ない」と思う人もいるでしょう。しかし、2025年10月18日と19日に入札が締め切られた第42回AWオークションで、昭和61年の10円玉が27万円（手数料込みで29万9700円）で落札されたのです。実に額面の2.7万倍もの価値に化けたのは、一体なぜなのでしょうか？
【実際の画像】27万円に大化けした「10円玉」を見る
前後期の見分けるポイントは3つあります。10円玉に描かれている平等院鳳凰堂のデザインが、実は少し異なっているのです。
1つ目のポイントは、中央階段部分。前期のものは階段の左右にある縦線が、上下で途切れていますが、後期のものは縦線が上部の横線とくっついています。
2つ目のポイントが、一番左側の屋根の上部にあります。前期のものは屋根の先端がきれいに斜めに描かれていますが、後期のものは屋根の部分が突き出していて、とがっているように描かれています。
3つ目のポイントは、一番左の屋根の下部です。前期のものは二重の屋根に切れ目が入っていますが、後期のものは切れ目がなく先がするどくとがっているのです。
これら3つのポイントで、前期タイプと後期タイプを見分けることができます。
もともとコイン収集家の間では、昭和61年の後期タイプの10円玉は非常に希少であることが知られており、その貴重さから今回のような高値が付いたと考えられます。
なお、今回落札された10円玉は貨幣の鑑定機関であるPCGS（Professional Coin Grading Service：世界でも評判の高いアメリカの第三者格付け鑑定会社）により、「MS65RD」評価となっていることも高値の理由となります。
“65”評価は完全未使用レベル、“RD”評価は原色割合が95％以上と、ほぼ原色であることを意味しています。おそらく、この10円玉は未使用のロールの中から発見されたものではないかと思われます。
さすがにちまたで完全未使用や未使用のものを見つけるのは難しいですが、昭和61年の後期タイプと知られずに流通している可能性は十分あるでしょう。傾いていたりなどのエラーと異なり見分けやすいわけでもないため、たまたま見たらあったということはありえるのです。
使用されているものでも数万円の評価が付く場合もあるので、昭和61年の10円玉を見つけたら確認してみてはいかがでしょうか。
＜参考＞
第42回AWオークション Lot.163 PCGS-MS65RD 日本 十円青銅貨（ギザなし） 10Yen Plain edge 昭和61年（1986） UNC~FDC
▼伊藤 亮太プロフィール
慶應義塾大学大学院商学研究科修了。一般社団法人資産運用総合研究所代表理事。ファイナンシャルプランナーとして、家計・保険等の相談、執筆、講演、大学講師を主軸に活動。大学院時代の専門は社会保障で、経済・金融に関する解説も得意。コイン収集マニアの一面も。
(文:伊藤 亮太（株式・ファイナンシャルプランナーガイド）)
