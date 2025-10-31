和井田、上期経常を47％下方修正
和井田製作所 <6158> [東証Ｓ] が10月31日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益を従来予想の2.2億円→1.2億円(前年同期は3.9億円)に46.7％下方修正し、減益率が41.9％減→69.0％減に拡大する見通しとなった。
なお、通期の経常利益は従来予想の6.2億円(前期は7.3億円)を据え置いた。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
2026年3月期第2四半期の見通しにつきましては、米国の関税措置への懸念により設備投資への慎重な姿勢が見られ、一部の受注・販売が第３四半期以降に後ろ倒しとなったため、売上高は期初の予想を下回る見通しとなりました。また、売上高の減少に伴い、営業利益、経常利益、中間純利益についても期初予想を下回る見通しとなりました。 以上の理由により、2026年3月期第2四半期の連結業績予想を修正いたします。 なお、2026年通期の連結業績予想については、現時点では第３四半期以降一定の受注販売が見込まれていることから、修正はございません。※上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確実な要素を含んでおりますので、実際の業績等は今後の様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。
なお、通期の経常利益は従来予想の6.2億円(前期は7.3億円)を据え置いた。
株探ニュース
会社側からの【修正の理由】
2026年3月期第2四半期の見通しにつきましては、米国の関税措置への懸念により設備投資への慎重な姿勢が見られ、一部の受注・販売が第３四半期以降に後ろ倒しとなったため、売上高は期初の予想を下回る見通しとなりました。また、売上高の減少に伴い、営業利益、経常利益、中間純利益についても期初予想を下回る見通しとなりました。 以上の理由により、2026年3月期第2四半期の連結業績予想を修正いたします。 なお、2026年通期の連結業績予想については、現時点では第３四半期以降一定の受注販売が見込まれていることから、修正はございません。※上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確実な要素を含んでおりますので、実際の業績等は今後の様々な要因により上記予想数値と異なる場合があります。