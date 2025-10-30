¥¹¥ë¥¹¥ë¤ä¤»¤é¤ì¤ë¤¬¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¡ÄÅüÇ¢ÉÂ¤ÈÈîËþ¾É¤ÎÀìÌç°å¤¬¶µ¤¨¤ëŽ¢¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈŽ£
¢£¡Ö¤ä¤»Ìô¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÅüÇ¢ÉÂÌô¤Î¼ïÎà
º£¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¾É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¼£ÎÅÌô¤ò¡Ö¤ä¤»Ìô¡×¤È¤·¤Æ»È¤¦¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¶¯¤¤´í×ü¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¾É¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬°Â°×¤Ë¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¹Ô°Ù¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¾É¤Î¿ÇÎÅ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿ÈîËþ¾ÉÀìÌç°å¡¦ÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¸«¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌô¤Ë¤è¤ë¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¤ä¤»Ìô¤È¤·¤Æ¤è¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅüÇ¢ÉÂÌô¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡Ö¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡§¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¡Ë¡×¡Ö¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡§¥»¥Þ¥°¥ë¥Á¥É¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎGLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤È¡¢¡Ö¥«¥Ê¥°¥ë¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡§¥«¥Ê¥°¥ê¥Õ¥í¥¸¥ó¡Ë¡×¡Ö¥ë¥»¥Õ¥£¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡§¥ë¥»¥ª¥°¥ê¥Õ¥í¥¸¥ó¡Ë¡×¡Ö¥¹¡¼¥°¥é¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡§¥¤¥×¥é¥°¥ê¥Õ¥í¥¸¥ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÎSGLT2ÁË³²Ìô¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥µ¥Î¥ì¥Ã¥¯¥¹¡ÊÍ¸úÀ®Ê¬¡§¥Þ¥¸¥ó¥É¡¼¥ë¡Ë¤È¤¤¤¦Ìô¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤»Ìô¤È¤·¤Æ¹¤¯»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥µ¥Î¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ï¿À·Ð¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¿©Íß¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¾¤ÎÌôºÞ¤ËÈæ¤Ù¡¢¸ú²Ì¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³
¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÅüÇ¢ÉÂÌô¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤È¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹¤ÏGLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ÏÃí¼ÍÌô¤Ç¡¢¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹¤ÏÆâÉþÌô¡£GLP-1¡Ê¥°¥ë¥«¥´¥óÍÍ¥Ú¥×¥Á¥É-1¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾Ã²½´É¥Û¥ë¥â¥ó¤Ç¡¢¿©»ö¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤È¾®Ä²¤«¤éÊ¬Èç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌô¤ÏGLP-1¤ÎÆ¯¤¤òÌÏÊï¤·¡¢ç¹Â¡¤ËºîÍÑ¤·¤Æ¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤òÂ¥¤·¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤¤È¤¤Ë¤À¤±²¼¤²¤ë¤è¤¦ºîÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤Ï¡¢GLP-1¤Ë²Ã¤¨¤ÆGIP¡Ê¥°¥ë¥³¡¼¥¹°ÍÂ¸À¥¤¥ó¥¹¥ê¥Î¥È¥í¥Ô¥Ã¥¯¥Ý¥ê¥Ú¥×¥Á¥É-1¡Ë¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆ¯¤¤òÌÏÊï¤¹¤ëºîÍÑ¤â»ý¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢GLP-1¤ÈGIP¤Ï¶¨Ä´¤·¤ÆºîÍÑ¤ò¶¯¤á¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤È¤â¤ÈGLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿©ÍßÍÞÀ©¤Ë¤è¤ë¸ºÎÌ¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¤â³«È¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈîËþ¾É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Î×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤Ç¤Ï¤ª¤è¤½1Ç¯È¾¤Î»ÈÍÑ¤Ç22¡ó¶¯¡¢¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤¢¤ë¥»¥Þ¥°¥ë¥Á¥É¤Ç¤Ï13¡ó¶¯¤ÎÂÎ½Å¸º¾¯¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£°ìÈÌ¤Î°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉßµï¤ÎÄã¤¤¡×ÌôºÞ
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»î¸³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¡¢¥»¥Þ¥°¥ë¥Á¥É¤â¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤âÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¾µÇ§¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¥¦¥´¡¼¥Ó¡×¡Ö¥¼¥Ã¥×¥Ð¥¦¥ó¥É¡×¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊÌ¾¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÌôºÞ¤Ï·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¤»þ¤À¤±²¼¤²¤ëºîÍÑ¤ò»ý¤Ä¤Î¤Ç¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â·ìÅü¤ò²¼¤²¤¹¤®¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÄã¤¯¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¤Ê¤¤ÈîËþ¼Ô¤Ë¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ¤Î¥»¥Þ¥°¥ë¥Á¥É¤ä¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤Ï¡¢½èÊý¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤ä½èÊý¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿Í¤Î¾ò·ï¤¬ºÙ¤«¤¯µ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ç¤Ï½èÊý¤Ç¤¤º¡¢Î®ÄÌ¤Ë¤â°ìÄê¤ÎÀ©¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¤â½èÊý¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÈÌ¤Î°å»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉßµï¤ÎÄã¤¤¡×ÌôºÞ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤«¤é¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¼£ÎÅÌô¤òÅ¬±þ³°¤Ç¸ºÎÌ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¥Ê¥°¥ë¤Ê¤É¤ÎSGLT2ÁË³²Ìô¤Ï¡¢¿ÕÂ¡¤«¤éÅü¤òÇ¢¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÌô¤Ç¤¹¡£Éû¼¡Åª¤ÊºîÍÑ¤È¤·¤ÆÂÎ½Å¤¬¾¯¤·¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£Î×¾²»î¸³¤Ç¤ÏÌó6¥«·îÄøÅÙ¤Î»ÈÍÑ¤ÇÊ¿¶Ñ2¡Á3kg¤ÎÂÎ½Å¸º¾¯¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ºÎÌ¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¤Ï¶¯¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÈîËþ¾É°Ê³°¤Ç¤ÎÍ¸úÀ¤ä°ÂÁ´À
¤Þ¤º¶¯Ä´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÌôºÞ¤Ï2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¾É°Ê³°¤Ç¤ÎÍ¸úÀ¡¦°ÂÁ´À¤Î¸¡Æ¤¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤ÊÌôºÞ¤Ç¤â¡¢°ìÄê¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÍ³²¤ÊÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£Î×¾²»î¸³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ìô¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÉûºîÍÑ¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¾å²ó¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢½é¤á¤ÆÌô¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇä¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¾É¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤ÎÎÌ¤ò¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö»È¤¨¤Ð¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤ÂÎ½Å¤¬¸º¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸¡Æ¤¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÑÅÙ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤âÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ä¥ê¥Ù¥ë¥µ¥¹¤Ê¤É¤ÎGLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤ß¤Æ¡¢ÉûºîÍÑ¤ÎÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤ÌôºÞ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¾É¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢6³äÄøÅÙ¤ÎÉÑÅÙ¤ÇÅÇ¤µ¤¤äÓÒÅÇ¡¢ÊØÈë¡¦²¼Î¡¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ã²½´ï¾É¾õ¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÉÑÅÙ¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÞÀç¹±ê¤äÃÀÀÐ¾É¤È¤¤¤Ã¤¿½ÅÆÆ¤ÊÉûºîÍÑ¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ°Êª¼Â¸³¤ÇÂÛ»ù¤Ë°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹²ÄÇ½À¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¥ÉØ¤äÇ¥¿±¤Î²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½÷À¤Î»ÈÍÑ¤Ï¶Ø´÷¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2¥«·î¤Ë°ìÅÙÄøÅÙ¤Ï¼õ¿Ç¤·¡¢¿ÈÂÎ¿Ç»¡¤ä·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¡¢¸ú²Ì¤äÉûºîÍÑ¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»È¤¦Ìô¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÈîËþ¾É¼£ÎÅ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¿©»ö¤ä±¿Æ°¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢·î¤Ë1²ó¤Î¿Ç»¡¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·¤Î»ØÆ³¤Ê¤·¤Ë¡¢ÌôºÞ¤Î¸ú²Ì¤Î¤ß¤ËÍê¤Ã¤¿¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤Ê¤ê¡¢ÉûºîÍÑ¤â¶¯¤¯½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë¤ä¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¾®ÊÁ¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¡¢ÉûºîÍÑ¤Ï¤è¤ê½Å¤¯½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥«¥Ê¥°¥ë¤Ê¤É¤ÎSGLT2ÁË³²Ìô¤Ï¡¢½÷À¤Î¾ì¹ç¤ÏÉûºîÍÑ¤È¤·¤ÆÇ¢Ï©´¶À÷¾É¤ä¥«¥ó¥¸¥À¤È¤¤¤Ã¤¿´¶À÷¾É¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¢¤ËÅüÊ¬¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢¶Ý¤¬Áý¿£¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÄãÂÎ½Å¤¬¿´¿È¤ËµÚ¤Ü¤¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°±Æ¶Á
¤³¤¦¤·¤¿¤ä¤»Ìô¥Ö¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê»ÈÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¼ã¤¤½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤Ï·è¤·¤ÆÂÀ¤ê²á¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ð¤«¤ê¤«¡¢¡Ö¤ä¤»¡×¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î20Âå½÷À¤ÎÌó20¡ó¤ÏÂÎ³Ê»Ø¿ô¤ÎBMI¤¬18.5Ì¤Ëþ¤Ç¡Ö¤ä¤»¡ÊÄãÂÎ½Å¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÀè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤Æ¹â¤¤³ä¹ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÆÃ¤Ë¼ã¤¤½÷À¤Î¤¢¤¤¤À¤ÇÅüÇ¢ÉÂÌô¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤¬Î®¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢SNS¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö¤ä¤»¡áÈþ¡¦ÅØÎÏ¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤Çº¬¶¯¤¯¿»Æ©¤·¡¢¶¯¤¤Áé¿È´êË¾¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â°ì°ø¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÁé¿È´êË¾¤ÎÄãÇ¯Îð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æâ³ÕÉÜ¤Î¸¦µæÈÉ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Î½÷»Ò»ùÆ¸¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¡Ö¤ä¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÅª¤ÊÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÄãÂÎ½Å¤äÄã±ÉÍÜ¤Ï¿´¿È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£À¸ÍýÉÔ½ç¤Ê¤É¤Î·î·Ð¼þ´ü°Û¾ï¤äÉÏ·ì¡¢Äã±ÉÍÜ¤Ë¤è¤ëÈèÏ«´¶¤äÍÞ¤¦¤Ä¾É¾õ¤Î¤Û¤«¡¢¶ÚÆùÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¡Ö¥µ¥ë¥³¥Ú¥Ë¥¢¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£10¡Á20Âå¤Ï¹üÎÌ¤¬¤â¤Ã¤È¤âÁý¤¨¤ëÇ¯Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÄãÂÎ½Å¤À¤È¹üÎÌ¤¬½½Ê¬¤ËÁý²Ã¤»¤º¡¢¾Íè¤Î¹üÁÆò¢¾É¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤·¤Æ·î·Ð¼þ´ü°Û¾ï¤Ï¡¢Ç¥¿±¤·¤Ë¤¯¤µ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÇ¥¤ÇÇº¤àÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¡¢¼ã¤¤½÷À¤Î²áÅÙ¤Ê¡Ö¤ä¤»»Ö¸þ¡×¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¥ÉØ¤µ¤ó¤¬ÄãÂÎ½Å¤Î¾ì¹ç¡¢ÂÎ½ÅÁý²Ã¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¾õÂÖ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡ÖÄãÂÎ½Å½ÐÀ¸»ù¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÄãÂÎ½Å½ÐÀ¸»ù¤ÏÀ®¿Í¸å¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤äÈîËþ¤òÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¤Þ¤Ç¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÎÌô¤ÏÊä½þ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
¤Ê¤ª¡¢ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2·¿ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¿©»öÎÅË¡¤ä±¿Æ°ÎÅË¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â·ìÅüÃÍ¤Î²þÁ±¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢°å»Õ¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡£ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÊÝ¸±¿ÇÎÅ¾å¤Î¾ÜºÙ¤Êµ¬Äê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¿Í¤¬ÅüÇ¢ÉÂÌô¤äÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÝ¸±Å¬±þ³°¤Ç¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼«Í³¿ÇÎÅ¤ÇÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö°åÌôÉÊÉûºîÍÑÈï³²µßºÑÀ©ÅÙ¡×¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°åÌôÉÊÉûºîÍÑÈï³²µßºÑÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢Ìô¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆþ±¡¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢½ÅÆÆ¤Ê·ò¹¯Èï³²¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢µßºÑºö¤È¤·¤Æ°åÎÅÈñ¤äÇ¯¶â¤Ê¤É¤òµëÉÕ¤¹¤ë¸øÅª¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤¿°åÌôÉÊ¤òÅ¬Àµ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Í³¿ÇÎÅ¤ä¸Ä¿ÍÍ¢Æþ¤ÎÌô¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¤ß¤Î¿ÇÎÅ½ê¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç½»½ê¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ÎµºÜ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ÉûºîÍÑ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤ÎÀÕÇ¤¤Î½êºß¤âÛ£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£ÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÈîËþ¾É¼£ÎÅ¡×
ÈîËþ¾É¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Àè¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤ËÊÝ¸±¿ÇÎÅ²¼¤ÇGLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤¬»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÈîËþ¾É¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÈîËþ¡×¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢BMI¤¬°ìÄê°Ê¾å¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¹çÊ»¾É¤ò»ý¤Ä¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢°å³ØÅª¤Ë¡ÖÉÂµ¤¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤ëÈîËþ¤Î¤³¤È¡£
ÈîËþ¾É³°Íè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤ò»Ù¤¨¤ëÊä½õÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£2¥«·î¤Ë1²ó°Ê¾å¤Î±ÉÍÜÁêÃÌ¡¦³°Íè¿ÇÎÅ¤ÇÂÎ½Å¸º¾¯¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢ºÇ½é¤Î6¥«·î´Ö¤ÏÎÅÍÜÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸ºÎÌ¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Ë¤è¤ë±ÉÍÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢¿©»öÆâÍÆ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¸ºÎÌ¸ú²Ì¤¬Ë³¤·¤±¤ì¤Ð¡¢ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤¹¡£
Ìô¤Ç¿©Íß¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥í¥ê¡¼¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿¿©»ö¡¢Å¬ÅÙ¤Ê±¿Æ°¡¢½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤È¤¤¤¦·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿½¬´·¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤Ð¡¢¤¤¤º¤ìÌô¤ò¤ä¤á¤Æ¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂÎ½Å¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¾É¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢ÈîËþ¤ÎÄøÅÙ¤¬·Ú¤¤¾ì¹ç¤Ï1¥«·î¤ËÂÎ½Å¤Î1¡ó¼å¡¢¹âÅÙÈîËþ¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â2¡óÄøÅÙ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¸ºÎÌ¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ë¥¼¥Ñ¥Á¥É¤ÎÎ×¾²»î¸³¤Ç¤Ï22¡ó¶¯¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¸ºÎÌ¸ú²Ì¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌó1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¼£ÎÅ¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Ê¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð1¥«·î¤Ë1¡ó¶¯¤Î¸ºÎÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤è¤êÁá¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤Î¸ºÎÌ¤Ç¤Ï¡¢ÌôºÞ¤ÎÉûºîÍÑ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸ºÎÌ¼«ÂÎ¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÉûºîÍÑ¤ÎÉÑÅÙ¤âÁý¤¨¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÂÎ½Å70kg¤Î¿Í¤¬1Ç¯È¾¤«¤±¤ÆÂÎ½Å¤Î20¡ó¡¢¤Ä¤Þ¤ê14ÔÄøÅÙ¤Î¸ºÎÌ¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢1¥«·îÅö¤¿¤êÌó700gÄøÅÙ¤Î¸º¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤ËÉéÃ´¤ò¤«¤±¤º¤Ë¸ºÎÌ¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢1¥«·î¤ÇÍî¤È¤¹¤Ù¤ÂÎ½Å¤Ï¤½¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅ¬ÀÚ¤ÊÂÎ½Å¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë°åÎÅ¤È¤·¤Æ¤Î¸ºÎÌ¤Ï¡¢°åÎÅ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¹Ô¤¨¤Ð¡¢ÈîËþ¾É¤Î¿Í¤Ê¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¸ºÎÌ¤¬É¬Í×¤Ê´µ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê½õ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Í³¿ÇÎÅ¤Ë¤è¤ëGLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Î½èÊý¤ò¡¢¾µÇ§¤µ¤ì¤¿ÌôºÞ¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¡Ö°åÎÅ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸ú²Ì¤ä°ÂÁ´À¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡Ö°åÎÅ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÈîËþ¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬ÈþÍÆÌÜÅª¤ÇÌô¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÃ»´üÅª¤Ë¤ä¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤ä¤¹¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢ÉûºîÍÑ¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£GLP-1´ØÏ¢¼õÍÆÂÎºîÆ°Ìô¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò»ý¤ÄÌôºÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ÈÍÑ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢Äê´üÅª¤Ê¼õ¿Ç¤Ë¤è¤ë¿Ç»¡¡¦¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈîËþ¾É¤Ë¤Ï³ºÅö¤·¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÈîËþ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â°åÎÅ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈîËþ¡×¤¬·ò¹¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ö¤ä¤»¡×¤ä¡ÖÄãÂÎ½Å¡×¤â·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¸ºÎÌ¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤ÆÀ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·ò¹¯°Ý»ý¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÎ½Å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
¾®Àî ¾Ä¡Ê¤ª¤¬¤ï¡¦¤ï¤¿¤ë¡Ë
°å»Õ¡¢¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡ÆÃÌ¿¶µ¼ø
1959Ç¯µþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£1984Ç¯¿À¸ÍÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£1991Ç¯¤«¤é1994Ç¯ÊÆ¹ñ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³ØÊ¬»ÒÌôÍý³Ø¶µ¼¼Î±³Ø¡£2014Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²ÊÅüÇ¢ÉÂ¡¦ÆâÊ¬ÈçÆâ²Ê¶µ³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¡¢Æ±¸¦µæ²Ê ¶¶ÅÏ¤·²Ê³ØÊ¬ÌîÂå¼Õ¼À´µÉôÌçÆÃÌ¿¶µ¼ø¡£ÆüËÜÈîËþ³Ø²ñ¾ïÌ³Íý»ö¡¢ÈîËþ¾É¼£ÎÅÌô¤Î°ÂÁ´¡¦Å¬Àµ»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ï¡¼¥¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×Ä¹¡¢ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÍý»ö¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ³Ø²ñÅüÇ¢ÉÂÀìÌç°å¡¦¸¦½¤»ØÆ³°å¡¢ÆüËÜÈîËþ³Ø²ñÈîËþ¾ÉÀìÌç°å¡¦»ØÆ³°å¡£
----------
¡Ê°å»Õ¡¢¿À¸ÍÂç³ØÂç³Ø±¡ÆÃÌ¿¶µ¼ø ¾®Àî ¾Ä Ê¹¤¼ê¡¦¹½À®¡áÀÐÀîÈþ¹á»Ò¡Ë