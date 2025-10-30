脳科学者・茂木健一郎がスナックのママ姿で「高市総理は男に媚び売ってない！」と語る
YouTube動画『高市早苗総理大臣に、そんなこと言うなんて、失礼ね！！！』にて、スナックのママ「健子」になりきった脳科学者・茂木健一郎氏が、高市早苗総理大臣への批判について持論を展開した。動画は「脳科学スナック健子」というスナックを舞台にした一人芝居トーク形式で進行。高市総理が来店したという設定で、近年彼女が受けている世間の風当たりやジェンダー観について語った。
健子（茂木氏）は、「総理になって、ASEAN首脳会議行って、トランプ大統領と会談して、韓国にも行って、大成功なのに、批判する人がいらっしゃるのね?」という高市総理に対する一部の声に言及。続けて、「何？トランプさんの横で、はしゃいでた？」や「トランプ大統領をノーベル平和賞に推薦したとか言ってることが、こうやって男に媚びを売ってきたと言われてる」といった、一部の世間の声を再現。「失礼ね」と強い言葉で断じ、「そういう社会は本当にどうかと思いますけど、頑張ってきたのに男に媚びを売ってきたんだろって、いるのよ、そういうね、男に限らず女に限らず、自分の力で頑張ってきた女性を、あいつはなんか男に媚びを売ってきたんだろうとか、誰か後ろ盾に男がいるんだろうとか、失礼ね」と感情を込めて語った。
さらに、「高市総理だって別に後ろ盾に麻生さんがいるわけじゃないわよね。本当に腹立つわ」と述べ、女性リーダーへの根拠のない中傷を痛烈に批判。「政治的にね、いろんな議論するのはいいですけど、人間として失礼なのは嫌よね」とし、健子ママとしての優しさもにじませた。
最後は「また、もしよかったら、この脳科学スナック健子、開店してみますから、いらしてくださいね」と軽やかに結び、「今日は、そのね、笑いの音声なしでやっていましたよ」と締めくくった。茂木氏の独自の切り口とユーモラスな語り口が光る動画となっている。
