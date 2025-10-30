大谷翔平のユニを羽織って…SNS総フォロワー数2600万人超のハリウッド女優が観戦　「とても嬉しい」「負けとるやん」

大谷翔平のユニホームを羽織って観戦したスウィーニー(C)Getty Images

ドジャースは現地時間10月28日、本拠地ドジャースタジアムでワールドシリーズ第4戦に臨み、ブルージェイズに2-6で敗れた。対戦成績は2勝2敗のタイ。決着は敵地トロントでの第6戦以降となることが決まった。「1番・投手兼DH」で先発出場し、同シリーズ初登板を果たした大谷翔平は6回0/3を投げて4失点で降板。打撃は無安打に終わった。

【動画】大谷翔平のユニホームを羽織って球場に入るスウィーニーを見る

この試合をSNS総フォロワー数2600万人超を誇る米国出身のハリウッド女優がスタンド観戦した。MLBの公式インスタグラムが同日にシドニー・スウィーニーの訪問を報告。スウィーニーがサングラス姿で、大谷の背番号17のユニホームを羽織り、デニムのショートパンツを合わせ、颯爽と球場入りする映像を投稿した。

スウィーニー本人も、インスタグラムのストーリーズで自撮り写真や、グラウンドの様子などをアップ。SNS上では「大谷翔平選手のユニフォームを着て観戦してましたね！」「とても嬉しい」といった喜びの声から「負けとるやん」「勝利の女神にはなれずか」「彼女は打つことができない」などと冷静な反応も見られた。

現在28歳のスウィーニーは、米放送局『HBO』のドラマ「ユーフォリア」のカッシー役で注目され、2022年には「ホワイト・ロータス」とともに、エミー賞に2部門同時ノミネートされ、評価を確立。以降は、映画「恋するプリテンダー」「IMMACULATE 聖なる胎動」など話題作に次々と出演。美貌と確かな演技力を兼ね備えた次世代のハリウッドスターとして期待されている。

