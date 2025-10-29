『勇者パーティを追い出された器用貧乏』キービジュアル＆メインPV＆追加キャスト発表 OPはVTuber・常闇トワが初アニメタイアップ
2026年1月より放送されるテレビアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』のキービジュアル、メインPV、追加キャストが発表された。あわせて、メインPVで披露された、本作のために書き下ろされたオープニングテーマ「シルベ」を、ホロライブ所属のVTuber常闇トワが担当することが発表された。常闇は今回が初のアニメタイアップとなる。
【動画】公開された『勇者パーティを追い出された器用貧乏』メインPV
キービジュアルでは、主人公オルンに立ちはだかる強大な敵・黒竜。その上下には《夜天の銀兎》に所属するメンバーが決意の表情で並んでいる。「勇者パーティ」を追放されたオルンを待ち受ける新しい出会いと厳しい戦いが感じられるキービジュアルに仕上がった。
メインPVでは、「勇者パーティ」から突然追放され、失意に沈む青年オルン。彼が迷宮で出会ったのは大手クラン《夜天の銀兎》に所属するソフィアだった。ソフィアの姉で《夜天の銀兎》幹部のセルマからその実力を買われたオルンは、新人パーティの育成を手伝うことに。オルンはソフィア、ローガン、キャロラインという実力はあるものの癖が強い新人3人を担当することになるが、訪れた大迷宮で誰も予期していなかった衝撃の事態に巻き込まれることに。
追加キャストには、《夜天の銀兎》に所属する期待の新人パーティ「第十班」のリーダーであるローガン・ヘイワード役を大地葉、同じく「第十班」のメンバーで、回避型の【ディフェンダー】を目指しているキャロライン・イングロット役を石見舞菜香が演じる。「勇者パーティ」である《黄金の曙光》は、リーダーで、ポジションは【アタッカー】のオリヴァー・カーディフ役を中島ヨシキ、【回復術士】のルーナ・フロックハート役を田澤茉純、【魔術士】のアネリ・ワイルズ役を渡部紗弓、【ディフェンダー】のデリック・モーズレイ役を盆子原康、脱退したオルンの代わりに「勇者パーティ」のメンバーとして新たに加わった【付与術士】のフィリー・カーペンター役を大久保瑠美が演じる。
