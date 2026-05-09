ホビー通販大手の「あみあみ」（大網株式会社）は、スクウェア・エニックスが展開する「FORM-ISM クロノ・トリガー 完成品フィギュア」より、「クロノ」および「マール」の予約受付をそれぞれ開始しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■キービジュアルを立体化したファン必見のアイテム本商品は、長きにわたり根強い人気を誇る名作RPG「クロノ・トリガー」より、主人公の「クロノ」とヒロインの「マー