初公開の絵本画でたどる『ミャクミャク誕生ものがたり』展、兵庫・神戸で開催！
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」誕生の秘密が明らかに！ 初公開の「ミャクミャク」をデザインした絵本作家・山下浩平サイン入りの絵本画でたどる『ミャクミャク誕生ものがたり』展が、神戸で11月5日（水）より開催される。
大阪・関西万博公式キャラクター「ミャクミャク」をテーマにした絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』（フェリシモ出版）の展覧会「ミャクミャク絵本展 ミャクミャク誕生ものがたり」が、2025年11月5日（水）〜11月30日（日）まで、Stage Felissimo（神戸市中央区）２Fの「FELISSIMO GALLERY」フェリシモ チョコレート ミュージアム前にて開催される。
ミャクミャクをデザインした絵本作家・デザイナーの山下浩平により描かれた絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』は、構想3年、全編描き下ろしの、ミャクミャクの誕生から現在までを描いた物語。
ミャクミャクが懸命に生き抜く姿は、やがて多くの人に愛される存在へと変わっていく。この絵本には、小さな細胞として誕生したミャクミャクが、ほかの生き物や自然、文明と出会うことで、世界に存在する形や色の中にある素晴らしさを見つけ、想像、変化、共生しながら未来へミャクミャクとつながっていく姿が描かれている。
この絵本は山下が手がける初めての2025大阪・関西万博公式ライセンス商品となっており、山下とフェリシモの20年来のつながりにより今回の出版が実現したという。
『ミャクミャク誕生ものがたり』展会場では、『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』の作者・山下浩平サイン入りデザイン画を初めて展示。
また、山下浩平によるひとつひとつの絵の解説や、絵本の中に入り込んだような体験ができるパネル展示など、絵本の世界をより深く楽しんでいただけるコンテンツがご用意されている。
入場無料となっているので、ぜひこの機会に「ミャクミャク」のものがたりを体験してみてはいかがだろうか。
絵本『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』の販売については、9月24日（水）より予約受け付けが開始されており、今後は書店や小売店などからの希望を受け関西・関東を中心とした店舗でも数量限定で販売するほか販売先は今後、順次拡大していく予定とのこと。
『ミャクミャクと… ミャクミャク誕生ものがたり』展会場では絵本の販売を行われないが、WEBサイトの商品ページから予約お申し込みいただくことが可能となっており、デザインの過程を解説した図録を収録しミャクミャクのオリジナルポストカードが特別付録として付属する。
絵本画でたどる『ミャクミャク誕生ものがたり』でミャクミャクの物語を体験し、ぜひお手元で何度も「ミャクミャク」の物語を楽しんでみてはいかがだろうか。
2025 大阪・関西万博公式ライセンス商品 （C）Expo 2025
