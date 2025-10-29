Ž¢³¤Â±=ÌµË¡¼Ô¤Î½¸ÃÄŽ£¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Ë¤¤¤¿Ž¢³¤¤ÎÎÎ¼çŽ£¤¿¤Á¤Î"¤·¤¿¤¿¤«¤¹¤®¤ë"À¸¤»Ä¤êÀïÎ¬
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Àî¸Íµ®»Ë¡Ø¾¦¿Í¤ÎÀï¹ñ»þÂå¡Ù¡Ê¤Á¤¯¤Þ¿·½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£·ÐºÑÅª¤Ë½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿À¥¸ÍÆâ³¤³¤±¿
ÃæÀ¤¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¥¸ÍÆâ³¤³¤±¿¤¬·ÐºÑÅª¤ËÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢15À¤µª¤Î»öÎã¤Ë¤Ê¤ë¤¬µ®½Å¤ÊÌÜ·â¾Ú¸À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤Î¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«Á¯²¦¹ñ¡ÊÍûÄ«¡Ë¤«¤é¤Î³°¸ò»ÈÀá¤À¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¿Í¤â¤·¤Ð¤·¤ÐÎ¹¤Ë½Ð¤ÆÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤â¤Þ¤¿Èó¸½¼ÂÂÎ¸³¤Ï¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤Î³°¸ò»ÈÀá¤¬¸«¤¿É÷·Ê¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤ò¹Ô¤¸ò¤¦¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¿¤ï¤¤¤â¤Ê¤¤Æü¾ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¸«´·¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤áÈà¤ÏµÏ¿¤Ë°ä¤·¡¢²æ¡¹¤Ï¤½¤ì¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î³°¸ò»ÈÀá¤ÎÌ¾¤Ï¡¢Á×´õû²(¤½¤¦¤¤±¤¤)¡£¤½¤·¤ÆÈà¤¬°ä¤·¤¿»ËÎÁ¤Ï¡ØÏ·¾¾Æ²ÆüËÜ¹ÔÏ¿¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Á×´õû²¤¬Ä«Á¯¤Î»ÈÀá¤È¤·¤ÆµþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
±þ±Ê26Ç¯¡Ê1419¡Ë¡¢Ä«Á¯È¾Åç±è´ßÉô¤ÇÅÙ¡¹È¯À¸¤¹¤ë³¤Â±¤Ë¤è¤ëÎ¬Ã¥¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·¡¢Ä«Á¯¤Ï¤½¤Î½¸ÃÄ¤òÂÐÇÏ(¤Ä¤·¤Þ)¡Ê¸½Ä¹ºê¸©ÂÐÇÏ»Ô¡Ë¤«¤éÍèÕä(¤é¤¤¤³¤¦)¤·¤¿¡ÖÏÁÕä(¤ï¤³¤¦)¡×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÃÇÄê¤·¡¢ÄÃ°µ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤ËÂÐÇÏ¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤òÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö±þ±Ê(¤ª¤¦¤¨¤¤)¤Î³°Õä(¤¬¤¤¤³¤¦)¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Íè½±³Ð¸ç¤âÄÌ¤ê²á¤®¤¿°ìçÛ¤Î¾®Á¥
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¼¼Ä®ËëÉÜ¤ÏÄ«Á¯¤Ø»ÈÀá¤òÇÉ¸¯¤·¡¢Ä«Á¯¤Î¿¿°Õ¤òÃµ¤í¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍâ±þ±Ê27Ç¯¡Ê1420¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Î»ÈÀá¤Îµ¢¹ñ¤Ë¿ï¹Ô¤·¤ÆÆüËÜ¤Ø¤ÎÊÖÎé¤Î¤¿¤á¤ËË¬¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Á×´õû²¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤è¤Ã¤ÆÀï¹ñ»þÂå¤«¤é¤ÏÇ¯Âå¤¬ÁÌ¤ë»öÎã¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÀï¹ñ»þÂå¤Î»öÎã¤È¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ñÂÎÎã¤È¤·¤Æ¤³¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤È¤·¤¿¡£
Á×´õû²¤¬À¥¸ÍÆâ³¤¤òÁ¥¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤¿¸÷·Ê¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£±þ±Ê27Ç¯3·î¤ËÇîÂ¿¤ò·Ð¤ÆÀÖ´Ö´Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿Á×´õû²¤Ï¡¢´ØÌç³¤¶®¤òÅì¤Ø¿Ê¤ßÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ØÆþ¤ë¡£
4·î¤Ë¤Ê¤ê¡¢°Â·Ý¹ñ¹âºê¡Ê¸½¹Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô¡Ë¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Á×´õû²°ì¹Ô¤Ï¡¢³¤¾å¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÖÀÐÅç¡×¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï¤«¤Ä¤ÆÄ«Á¯¤«¤é¤Î»ÈÀá¤¬³¤Â±¤Î½±·â¤ËÁø¤Ã¤¿¾ì½ê¤À¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¡£
¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÅç¤«¤é°ìçÛ¤Î¾®Á¥¤¬ÁÇÁá¤¯¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬Á×´õû²¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾®Á¥¤Ë¾èÁ¥¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ï¸Ý(¤Ä¤Å¤ß)¤òÂÇ¤Á¡¢´ú¤òÄ¥¤ê¡¢³Ñ(¤Ä¤Î)¡Ê³ÑÅ«¤«¡Ë¤ò¿á¤¡¢ï£(¤«¤Í)¤òÌÄ¤é¤·¡¢¹Ã¤òÈï¤ê¡¢µÝ¤ò¼è¤Ã¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Á×´õû²¤ÎÁ¥¤Î¾è°÷¤Ï³¤Â±¤ÎÍè½±¤«¤È¿È¹½¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾®Á¥¤ÏÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸åÌµ»öµþÅÔ¤ØÅþÃå¤·¤¿Á×´õû²¤Ï¡¢6·î16Æü¤ËÂÍøµÁ»ý¤Ë²ñ¸«¤·¤ÆÄ«Á¯¹ñ²¦¤Î½ñ·À¡Ê¹ñ½ñ¡Ë¤òÅÁÃ£¤·¤¿¸å¡¢µ¢¹ñ¤ÎÅÓ¤Ë½¢¤¯¡£
¢£¡ÖÄÌ¹ÔÎÁ¡×¤ò»ÙÊ§¤¨¤Ð½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤
Ê¼¸Ë¤«¤éÁ¥¤Ë¾è¤êÀ¾¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿Á×´õû²°ì¹Ô¤Ï¡¢7·î22Æü¤Ë°Â·Ý¹ñ³÷´¢(¤¢¤¤Î¤¯¤Ë¤«¤Þ¤¬¤ê)¡Ê¸½¹Åç¸©¸â»Ô¡Ë¤Ë½ÉÇñ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤ÏÆÃ¤Ë³¤Â±¤ÎÂ¿¤¤ÃÏ°è¤À¤ÈÊ¹¤·Ù²ü¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤³¤ÇÊ¹¤¤¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤Ï¡ÖÅìÀ¾¤Î³¤Â±¡×¤¬¤¤¤Æ¡¢Åì¤«¤éÍè¤ëÁ¥¤ÏÅì¤Î³¤Â±¤ò°ì¿Í¾è¤»¤ì¤ÐÀ¾¤Î³¤Â±¤¬¤½¤ÎÁ¥¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Á¬¼·´ÓÊ¸¤òÅì¤Î³¤Â±¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¾èÁ¥¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤Ë¤Ï¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìµòÅÀ¤È¤¹¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î³¤Â±½¸ÃÄ¤¬È×ì÷(¤Ð¤ó¤¤ç)¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤ÏÆìÄ¥¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¶âÁ¬¤Ç¼ê²û(¤Æ¤Ê¤º)¤±¤Æ¤ª¤±¤ÐÂ±Á¥¤«¤é¤Î½±·â¤òÌÈ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿Åç¤¬Â¿¤¯Ä¬¤âÂ®¤¤³÷´¢¼þÊÕ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÒÏ©¤òºÎ¤ë¤³¤È¤¬ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÄÌ²á¤¹¤ëÁ¥Çõ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢°ÂÁ´¤Ê¹ÒÏ©¤òÃÎ¤ëÃÏ¸µ¤Î³¤Â±½°¤ò¾èÁ¥¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¤¤ï¤Ð¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Åö»þ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤ò¾å¾è(¤¦¤ï¤Î¤ê)¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤êÆ°°÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£Àë¶µ»Õ¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤¬Áø¶ø¤·¤¿³¤Â±½°
Àï¹ñ»þÂå¤Î»öÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Å·Ê¸¸µÇ¯¡Ê1532¡Ëº¢¤Ë¡¢°Â·Ý¹ñÅìÉô¤ÎÎÎ¼ç¾®ÁáÀî¶½·Ê(¤ª¤¤«¤²)¤«¤éÅçËö¼ã¶¹¼é(¤ï¤«¤µ¤Î¤«¤ß)¤ËÂÐ¤·¡¢²¼´Ø¤Þ¤Ç¤Î¾å¾è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¡Ê¡ØÀï°äÀ¥¸ÍÆâ¡Ù»°¸Þ¡½¡½ÅÚ°æÁïÊþ¡¦Â¼°æÍ´¼ù¡¦»³Æâ¼£ÊþÊÔ¡ØÀï¹ñ°äÊ¸ À¥¸ÍÆâ¿å·³ÊÔ¡Ù¡Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë³÷´¢¤Î³¤Â±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä«Á¯¤ÎÁ¥¤ÏÁ¬¤äºâÊª¤òÀÑºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç½±·â¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Î°µå¤ÎÁ¥¤ÏÂ¿¤¯ÊõÊª¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤·Íè¤¿¤éÃ¥¤¤¼è¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³°ÍÎÁ¥¤¬Ä¾ÀÜÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ò¹Ò¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ïµ¿Ìä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÄ«Á¯¤äÎ°µå¤È¤Î¸ò°×¤ËÈ¼¤¦Á¥Çõ¤¬À¥¸ÍÆâ³¤¤òÉÑ¤ê¤Ë±ýÍè¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤Ï¡¢³¤Â±¤Ë½±¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤ò½ñ¤»Ä¤·¤¿¿ÍÊª¤¬¤¤¤ë¡£¥¤¥¨¥º¥¹²ñÀë¶µ»Õ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
Å·Àµ9Ç¯¡Ê1581¡Ë¤Ë¶å½£¤«¤éºæ¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¹Ò¹ÔÃæ¤Ë³¤Â±½°¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Æ±Ç¯4·î14ÆüÉÕ¤Çµ¤·¤¿½ñ´Í(¤·¤ç¤«¤ó)¤Ë¤è¤ë¤È¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ø¥¤¥¨¥º¥¹²ñÆüËÜÇ¯Êó¡Ù¾å¡¦²¼¡½¡½¥¤¥¨¥º¥¹²ñÊÔ¡¦Â¼¾åÄ¾¼¡ÏºÌõ¡¦ÌøÃ«ÉðÉ×ÊÔ½´¡£°úÍÑ¤ËºÝ¤·¤Æ°ìÉô»ú¶ç¤ò²þ¤á¤¿²Õ½ê¤¬¤¢¤ë¡Ë¡£
¢£À¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÌÓÍø»á
±öË°(¤·¤ï¤¯)¤Î¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹Á¤ËÃå¤¯Á°¤Ë¡¢Ç½Åç(¤Î¤·¤Þ)¤Î³¤Â±¤¬¿ô¿Í²æÅù¤ÎÁ¥¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¤â¤·²æÅù¤¬Ê¼»Î¤òÆ±È¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ì¤Ä¤ÎÅç¤Î¸å¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿½½çÛ¤ÎÁ¥¤ò¤â¤Ã¤Æ²æÅù¤ÎÁ¥¤ò½±·â¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ç¡¢Ê¼»Î¾èÁÈ¤ÎÍÌµ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¥µ¥³¡ÊÁ¥Æ¬¤ÎÌ¾¤«¡Ë¤Ï±öË°¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÆþ¹Á¤»¤ÌÌóÂ«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÎÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¡¢²æÅù¤Î´üÂÔ¤ËÈ¿¤·¤Æ±öË°¤ÎÇñ¤ËÆþ¹Á¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÎ¬¡ËÇ½ÅçÅÂ¤ÎÂå´±¤ÈÌÓÍø¤Î·ÙÍù¤¬¤¤¤Æ¡¢²æÅù¤Î½É¤Î¼ç¿Í¤¬Æ±Ìë±öË°¤òµî¤ë¤è¤¦²æÅù¤Ë´«¤á¤¿¤¿¤á¡¢¶²ÉÝ¤Ï°ìÁØ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¾®ÁáÀî¤¬±öË°¤«¤é»Í¥ì¥°¥ï¡ÊÌó22¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î½ê¤Ë¤¤¤¿¸Î¤Ç¡¢Æó»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤Ï²æÅù¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¡¢²æÅù¤òÈó¾ï¤Ê¤ë´í¸±¤Ë´Ù¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¸À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë²æÅù¤Ï¤³¤Î¹Á¤ò½Ð¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤ÎÀ©³¤¸¢¤ò°®¤ëÌÓÍø»á¤È¡¢Àë¶µ»Õ¤¿¤Á¤ò¸å±ç¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÍ§»á¤È¤Î´Ö¤ÇÊ¶Áè¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤áÌÓÍø»á¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¤òÄÌ¹Ò¤¹¤ëÀë¶µ»Õ¤¿¤Á¤ò·Ù²ü¤·¡¢±Æ¶Á²¼¤Ë¤¢¤ë³¤Â±½°¤¬Èà¤é¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÛÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î»þ¤Î»¾´ô¹ñ(¤µ¤Ì¤¤Î¤¯¤Ë)±öË°¡Ê¸½¹áÀî¸©´Ýµµ»Ô¤Ê¤É¡Ë¤ÏÅö»þÌÓÍø»á¤È´Ø·¸¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿Ç½ÅçÂ¼¾å»á¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥í¥¤¥¹¤Ï¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î»þ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Æñ¤òÆ¨¤ì¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ëºæ¤Î¶á³¤¤Ç³¤Â±½°¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¢£½±·â¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿³¤Â±¤ÎÀ¸¶È
16À¤µª¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÓÍø»á¤äÂçÍ§»á¤Ê¤ÉÀï¹ñÂçÌ¾Æ±»Î¤ÎÊ¶Áè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢À¥¸ÍÆâ³¤¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ³¤Â±½°¤¬³èÈ¯¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥í¥¤¥¹¤¬µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊ¼»Î¡×¤È¤Ï¾å¾è¤ò»Ø¤·¡¢¾å¾è¤¬¾èÁ¥¤·¤¿¤¿¤á¤³¤Î»þ¤Ï½±·â¤òÌÈ¤ì¤¿¤È¤Î»ØÅ¦¤¬¤¢¤ë¡Ê»³Æâ¾ù¡ØÃæÀ¤¤Î¹Á¤È³¤Â±¡Ù¡Ë¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê³¤Â±½°¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤òµòÅÀ¤È¤·¤Æ½¸ÃÄ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¾ï¤ËÁ¥Çõ¤ò½±·â¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤òÀ¸¶È¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µù¶È¤Î¤Û¤«¤ËÈà¤é¼«¤é¤â²öÁ¥¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Èà¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë´ó¤»½¸¤á¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½¸ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤¬»Ø´ø¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼³Ê¤¬»þ¤Ë¤Ï¡Ö³¤¤ÎÎÎ¼ç¡×¤È¤·¤Æ¼é¸î¤Ê¤É¤ÎÉð²ÈÎÎ¼çÁØ¤Î»Ø´ø²¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¹çÀï¤ËÆ°°÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Àï¹ñ»þÂå¤ËÀÐ¸«¶ä¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¡¹¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½¸ÃÄ¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½¸ÃÄ¤ÏËÜÍèÃÏ±ïÅª¤ÊÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀ¸¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼¼Ä®»þÂå¤«¤éÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÀï¹ñÂçÌ¾¤Ê¤É¤Î¹°èÃÏ°è¸¢ÎÏ¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÆþ¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹Á¤Ê¤É¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÊªÎ®¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¾®ÎÎ¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£³¤¾åÊªÎ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Â¼¾å³¤Â±
¤½¤Î·ë²Ì¡¢16À¤µªÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀï¹ñÂçÌ¾¤Î»Ø´ø²¼¤ËÆþ¤ê¡¢½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ³¤¾å¤«¤é·³»ö³èÆ°¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¡Ö¿å·³¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë³¤Â±½°¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¹õÅèÉÒ¡Ø³¤¤ÎÉð»ÎÃÄ¡½¡½¿å·³¤È³¤Â±¤Î¤¢¤¤¤À¡Ù¤Ê¤É¡Ë¡£
À¥¸ÍÆâ³¤¤Ë¤ª¤±¤ë¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö³¤¤ÎÎÎ¼ç¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¿¿¤ÃÀè¤Ë»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤Ï¡¢¡ÖÂ¼¾å³¤Â±¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÂ¼¾å»á¤Î°ìÂ²¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
Èà¤é¤Ï·ÝÍ½(¤²¤¤¤è)½ôÅç¤òÃæ¿´¤ËÀï¹ñ»þÂå¤ÎÀ¥¸ÍÆâ³¤¤Ç·³»öÎÏ¤òÍ¤·¡¢³¤¾å¤ÎÊªÎ®¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿³¤Â±½¸ÃÄ¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·°ìÂ²¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âÀï¹ñÂçÌ¾¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢Â¼¾å»á¤Î°ìÂ²¤ÈÀï¹ñÂçÌ¾¤é¤È¤Î´Ø·¸¤ÎÎò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤ËÆ³¤«¤ì¤Ê¤¬¤é¼¡¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢È÷¸å¹ñ°øÅç(¤Ó¤ó¤´¤Î¤¯¤Ë¤¤¤ó¤Î¤·¤Þ)¡Ê¸½¹Åç¸©ÈøÆ»»Ô¡Ë¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤·¤¿°øÅçÂ¼¾å»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤³¤Î°ìÂ²¤¬°øÅç¤ÎÎÎ¼ç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¤Ë¤Ï³¤Â±½¸ÃÄ¤òÂ«¤Í¤ëÃÏ°èÎÎ¼ç¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÍÍ»Ò¤ò¼¨¤¹Áá¤¤Îã¤È¤·¤Æ»ËÎÁ¾åÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ï¡¢¾¯¤·»þÂå¤ÏÁÌ¤ë¤¬¡¢±þ±Ê34Ç¯¡Ê1427¡Ë¤ËÂ¼¾åÈ÷ÃæÆþÆ»¤¬ÇÅËá¹ñ¤Ø·³Àª¤òÎ¨¤¤¤ÆÃÚ¤»»²¤¸¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÍøµÁ»ý¤Î´¶¾õ(¤«¤ó¤¸¤ç¤¦)¡ÊÀï¸ù¤ò¾Þ¤¹¤ëÊ¸½ñ¡Ë¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ö°øÅçÂ¼¾å²ÈÊ¸½ñ¡×Ï»¡½¡½¡Ø°øÅç»Ô»ËÎÁ¡Ù¸Þ¡Ë¡£
¼¼Ä®ËëÉÜ¤Ë¤è¤ë·³»ö³èÆ°¤Î»Ø´ø²¼¤ÇÀïÁè¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¢£¼é¸î¤Î»Ø´ø²¼¤ËÆþ¤Ã¤¿°øÅçÂ¼¾å»á
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸º¢¤Ë¤Ï¡¢È÷¸å¼é¸î»³Ì¾»þßæ(¤È¤¤Ò¤í)¤«¤é½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼é¸î¤ÎÈï´±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Þ¤Ç¤ÏÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Àï»þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼é¸î¤Î»Ø´ø²¼¤ËÆþ¤ëÎ©¾ì¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£
¤½¤·¤ÆµýÆÁ2Ç¯¡Ê1453¡Ë¤Ë¤Ï¡¢°ËÍ½¼é¸î¤Î°ìÂ²²ÏÌîÄÌ½Õ(¤³¤¦¤Î¤ß¤Á¤Ï¤ë)¤¬°ËÍ½¤Øµ¢¹ñ¤¹¤ëºÝ¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤êÃéÀá¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°øÅçÂ¼¾å»á¤ÎÅïÎÂ(¤È¤¦¤ê¤ç¤¦)¤È»×¤ï¤ì¤ëÂ¼¾åÈ÷Ãæ¼é¤Ï¼¼Ä®ËëÉÜ´ÉÎÎ(¤«¤ó¤ì¤¤)¤ÎºÙÀî¾¡¸µ¤«¤éË«¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ö°øÅçÂ¼¾å²ÈÊ¸½ñ¡×¶å¡Ë¡£
°øÅçÂ¼¾å»á¤Ï¡¢ËëÉÜ¤ä¼é¸î¸¢ÎÏ¤È¶¯¤¤·ë¤Ó¤Ä¤¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸å¤Î°øÅçÂ¼¾å»á¤Ï¡¢ËëÉÜ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¼åÂÎ²½¤¹¤ë¤ÈÀï¹ñÂçÌ¾¤Î»ÙÇÛ²¼¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±þ¿Î¤ÎÍð¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÆâÀ¯¹°¤Î»Ø´ø²¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ±ÊÀµ5Ç¯¡Ê1508¡Ë¤ÎÂçÆâµÁ¶½¤Î¾åÍì¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢¸î±Ò¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö·Ù¸ÇÁ¥¡×¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÀï°äÀ¥¸ÍÆâ¡Ù°ìÏ»¡Ë¡£
°øÅçÂ¼¾å»á¤ÏÀ¥¸ÍÆâ³¤¼þÊÕ³¤°è¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¤¿ÂçÆâ»á¤ÎÈß¸î²¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö³¤¤ÎÎÎ¼ç¡×¤È¤·¤ÆÂçÆâ»á¤Î³¤¾å¤Ë¤ª¤±¤ë·³»öÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
----------
Àî¸Í µ®»Ë¡Ê¤«¤ï¤È¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
Ì¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÊ¸²½¸¦µæ²Ê¶µ¼ø
1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£°ì¶¶Âç³ØÂç³Ø±¡·ÐºÑ³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î¸å´ü²ÝÄøÃ±°Ì½¤ÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡¢²ßÊ¾·ÐºÑ»Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¹ñ´ü¤Î²ßÊ¾¤È·ÐºÑ¡Ù¡ÊµÈÀî¹°Ê¸´Û¡Ë¡¢¡ØÃæ¶áÀ¤ÆüËÜ¤Î²ßÊ¾Î®ÄÌÃá½ø¡Ù¡ÊÊÙÀ¿½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀï¹ñÂçÌ¾¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡¿Í´ÖÊ¸²½¸¦µæ²Ê¶µ¼ø Àî¸Í µ®»Ë¡Ë