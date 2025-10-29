「娘は私が引き取ります！」食い尽くし系夫を実母が撃退した話
今回は、家にあるものを何でも食べてしまう「食い尽くし系夫」を、実母が撃退してくれたエピソードを紹介します。
思うように食べられず、元気がなく…
「家にあるものを何でも食べてしまう食い尽くし系の夫ですが、最近は料理を作るたびに夫が完食してしまい、私のぶんが残らない……という状況でした。思うように食べられない私は栄養が足りないのか、最近元気がなく……。
いくら『食べ尽くさないで』と言っても言うことを聞いてくれない夫に完全にブチ切れた私は、実家に戻りました。そして母に夫の話をしましたが、母はものすごく怒っていました。で、その後夫が実家を訪れましたが、母は夫に『娘にそんなことをするなんて最低ね！』『娘は私が引き取ります！』ときっぱり言ってくれました。夫は何も言い返せず、ただただうなだれていましたね」（体験者：20代女性・主婦／回答時期：2024年2月）
▽ この女性は「離婚を考えるほど」夫の食い尽くしに悩んだそうです。さすがの夫もこれで反省するといいのですがね……。
