サントリーは、「サントリープレミアムハイボール山崎〈芳醇な香りと奥深い余韻〉３５０ml缶」を2025年12月23日（火）より全国で数量限定発売します。

「サントリープレミアムハイボール山崎〈芳醇な香りと奥深い余韻〉３５０ml缶」

記事のポイント いまや入手困難なジャパニーズウイスキー「山崎」をつくっている山崎蒸溜所の原酒のみを使ったハイボールが登場。年末年始にふさわしい、特別な限定品で贅沢なひとときが楽しめます。

本品は、山崎蒸溜所で蒸溜された原酒のみを使用したハイボールです。スパニッシュオーク樽原酒由来の芳醇な香りと、アクセントとして加えた高酒齢ミズナラ樽原酒由来の奥深い余韻を楽しめます。

同社は、創業者である鳥井信治郎氏が1923年に山崎蒸溜所の建設に着手してから100年以上にわたりウイスキー文化の発展に取り組んでおり、今回、蒸溜所とそこでつくられるウイスキーの魅力を伝えたいとの思いから商品が企画されたとのこと。

パッケージには、「山崎」のブランドカラーをベースに山崎蒸溜所を描き、「山崎」の文字を大きく配することで本格感を表現しています。

●サントリー山崎蒸溜所について

「山崎蒸溜所」（工場長：有田哲也、大阪府三島郡）は、1923年に日本初のモルトウイスキー蒸溜所として建設に着手されました。日本名水百選にも選ばれる「離宮の水」があり、桂川・宇治川・木津川が合流する、湿潤な環境が特徴のサントリーウイスキーの“ふるさと”です。日本人ならではの繊細なウイスキーづくりをおこない、多彩で高品質な原酒を生み出しています。

■パッケージ：350ml缶 ■品目：ウイスキー(発泡性) ■アルコール分：9％ ■価格：750円（税別）

