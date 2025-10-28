10月27日、お笑いタレントの横澤夏子がバラエティ番組『しゃべくり007』（日本テレビ系）に出演した。番組内で“婚活トーク”を披露したが、視聴者から不満を持たれてしまったようだ。

この日は、「芳根京子 朝ドラ同窓会…消えた天才子役と再会！！」と題し、女優の芳根京子と横澤が出演した。2016年のNHK連続テレビ小説『べっぴんさん』でヒロインを務めた芳根の、朝ドラエピソードが紹介された。

「芳根さんは、オーディションに合格するまでのことや撮影現場での思い出を振り返っていました。横澤さんは20年以上、朝ドラを欠かさず視聴してきたという、芸能界屈指の“朝ドラ通”として出演しました。番組終盤には、『べっぴんさん』でヒロインの幼少期役を演じ、子役として注目されたものの、2019年に一度芸能界を引退した渡邊このみさんがスタジオ出演するサプライズもありました」（スポーツ紙記者）

渡邊は、芳根がヒロインを務めた年齢と同じ19歳になり、約10年ぶりに対面した2人の感動的な再会は、スタジオをわかせた。しかし、放送後のXでは、

《1時間芳根京子のトークが見たかったんだけど…》

《なんで横澤夏子の婚活パーティー話をずっと見続けなきゃならんのだ》

《芳根京子さんと横澤夏子さんの朝ドラ話が面白かったのに、全然興味ない婚活話が延々続いてしまっている…》

など、番組の企画内容に不満を抱く声が聞かれていた。

「番組中盤、横澤さんが過去、婚活パーティに100回以上通っていた話題になりました。婚活パーティの必勝法について詳しく語り、2017年に結婚した一般男性を落とした際のエピソードを披露したのです。しかし、芳根さんの話を聞きたい人にとっては、朝ドラエピソードを押しのけるような形で“婚活トーク”が展開されたことに不満を抱く人もいたようです。2人を同時に出演させた番組の企画に違和感を持たれてしまいました」（芸能記者）

放送前日、『しゃべくり007』の公式Xは《朝ドラヒロイン裏話に消えた天才子役が約10年ぶりの再会！》と告知していた。しかし、番組の予告と実際の内容にギャップが見られたという。

「番組のラストで、芳根さんと渡邊さんが顔を合わせ、ももいろクローバーZの百田夏菜子さんもサプライズで登場しました。『べっぴんさん』メンバーが集う形になったところで、番組が終わってしまったのです。バラエティ番組でのこうした構成はありがちですが、芳根さんの朝ドラエピソードを楽しみにしていた人にとっては、物足りなく感じてしまったのだと思われます」（同前）

コントで「イラッとする女」を演じることでおなじみの横澤だが、今回は、番組にイラッとしてしまった視聴者もいたようだ。