三菱「新型デリカ」まもなく発表!? 待望の「新モデル」何が変わる？ 噂の新「D：5」について販売店に聞いてみた

待望の新型「デリカD：5」登場間近!?

三菱車の中でもトップクラスの人気を集める「デリカD：5」ですが、今年の秋から冬にかけてマイナーチェンジの噂が飛び交っています。

どのような改良が施される予定なのか、販売店にて話を聞きました。

新型デリカどうなる!?

【画像】超カッコイイ！ 三菱「新型デリカ!?」を画像で見る（42枚）

2007年の登場以来、SUVの力強さとミニバンの快適性を融合させた唯一無二の存在として、根強い支持を集めてきたデリカD：5。

2019年の大規模改良では、フロントフェイスに「ダイナミックシールド」を採用。縦型マルチLEDヘッドライトとともに、力強く個性的な印象を確立しました。

現行モデルのボディサイズは全長4800mm×全幅1795mm×全高1875mm。最低地上高は185mmと高く、悪路走破性に優れた設計です。乗車定員は7名または8名。

インテリアには中央に大型ディスプレイを配置。幾何学柄のファブリックシートや、立体的なダイヤキルティングを施した本革シートなど、質感と快適性を両立させています。

搭載される2.2リッターディーゼルエンジンは、145PSの出力を誇り、8速スポーツモードA／Tとの組み合わせで燃費（WLTCモード）は12.6km／L。

全車4WD仕様で、険しい路面にも対応する「4WDロック」機能を持つ電子制御4WDを採用。三菱独自のAWC技術も採用され、走破性の高さが際立ちます。

安全面では「e-Assist」を搭載。衝突被害軽減ブレーキやレーダークルーズコントロール（ACC）など、先進機能が充実しています。

グレード展開も豊富で、「M」「G」「G-Power Package」「P」「URBAN GEAR」「URBAN GEAR G-Power Package」のほか、特別仕様車も複数用意。

車両価格（消費税込）は422万2900円から479万9300円となっています。

そんなデリカD：5の改良モデルについて、販売店の担当者は次のように話します。

「まもなく改良モデルが登場する予定です。ネットでは“大幅な改良”といった記事も見かけますが、外観はそこまで大きく変わらず、バンパーの形状が少し変わる程度ですね。

大きなポイントは前後のバンパーのセンサー追加で、これにより障害物に反応するようになります。このほか安全面の強化が図られる予定です」

インテリアについては「大きくは変わりませんが、メーターが液晶になる予定」とのことで、フル液晶メーターが搭載予定とのこと。先進性と快適性の向上が期待されます。

さらに価格については「現行モデルの上級グレードで460万円、最新モデルでは490万円前後になる」とのことで、約30万円の値上げとなる見込みとなっています。

※ ※ ※

改良が施された新型デリカD：5について、担当者は「10月末に開催されるジャパンモビリティショー2025に出るってのは聞いています。実際に会場に行っていただければ実物が見られるかもしれません」と話していました。

なお、担当者によれば正式発表は12月を予定しているとのこと。

三菱の看板車種であるだけに、販売店への問い合わせも非常に多く、「出たらすぐに教えてほしい」「見積もりはいつからか」「詳細はいつわかるのか」といった声が日々寄せられているそうです。

なお、問い合わせた店舗を含む多くの店舗ですでに現行車は終了しているそうで、乗り換えや新型への期待や関心を寄せるユーザーも多いようです。

まもなくのジャパンモビリティショーでの実車公開に向けて、期待がますます高まります。