10月21日に召集された第219臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が第104代首相に選出された。世間が女性初の首相の動向に注目を集める中、政界関係者の関心が向くのが、自民党との連立政権樹立に正式合意した「日本維新の会」の今後の立ち回りだ。吉村洋文代表自身、「党消滅もある」と話すが既に党内には執行部の方針に首を傾げる議員も――。

閣外協力では結局「腰砕け」

10月20日、国会内で連立政権樹立に向けた合意書に署名した自民党の高市早苗総裁と日本維新の会の吉村洋文代表。安堵したような顔が印象的だった高市氏に対し、吉村氏は終始引き締まった表情で合意書に万年筆を走らせていた。

2010年に源流である地域政党「大阪維新の会」が結党されてから15年を経て、ついに連立与党入りした日本維新の会。合意書への署名の前日に行われた常任役員会では、

「国政の動きに対し、吉村代表と藤田文武共同代表に全て一任することが決まりました。閣外協力にあたっての具体的な話などは出ませんでした」（出席した常任役員の一人）

しかし、異論が全くないわけではない。

日本維新の会の参院議員、松沢成文（しげふみ）氏（67）はこう話す。

「高市さんは『閣内に入ってフルスペックで協力してほしい』と言ってきたのに、根性がないから閣僚は断ったんでしょうね。自信がないのか遠慮がちなのか。何考えてるんだろうか」

事前の政策協議で維新側が自民党に要望した12の項目のうち、特に注目を集めているのが副首都構想と議員定数削減である。

「副首都構想、これは大阪都構想を前提にしたものでしょ？ だって、特別区がある都道府県しか副首都になれない、という法案の作りになっているわけですから。要するに、大阪でこの一大プロジェクトをやりたいわけだ。『絶対にやれ』と自民党に約束させて政権に入るのです。だったら、なんで『総務大臣が欲しい』と言わないの？」（同）

日本維新の会・元政調会長で、現在は国民民主党に所属する参院議員の足立康史（やすし）氏（60）も言う。

「憲法66条3項に『内閣は国会に対し連帯して責任を負う』と書いてあります。内閣に入らないというのは、責任を負わないということなんですね。吉村さんはいつも『覚悟を決める』とかカッコいい言葉を並べるんですけど、結局は腰砕け。責任を持たないというのは、いつでも逃げ出せるということです」

「副首都構想を前面に打ち出すやり方ではシュリンクしてしまう」

また、足元の地方議員からも怨嗟の声が。

「急転直下でこんなことになってしまって、地方議員の中には不満を持っている人も多いです。ここまで身を切る改革を頑張ってやってきたのに、身を切らない党と一緒にやるっていうのは受け入れがたいです」（大阪維新の会所属の地方議員の一人）

今年9月に日本維新の会へ離党届を提出し、除名処分となった衆院議員の斉木武志氏は、

「7月の参院選に負けてから党内で連立入りの動きを感じるようになりました」

と、明かす。

「当時、維新は衆院選、参院選と2連敗している状況でした。参院選では、『社会保険料の引き下げ』を公約の柱として掲げて負けました。全国民に関わりのある公約を掲げたけれど負けてしまった。そこで維新としては大阪に利益誘導するコース、つまり“大阪を副首都に”という、維新のまさに1丁目1番地の政策を訴えて党勢回復をしていこう、となったわけです」

斉木氏と先の松沢氏は今年8月、維新の共同代表だった前原誠司氏の後任となる国会議員団長を決める選挙に挑み、藤田氏に敗れている。

「副首都構想を前面に打ち出すやり方では大阪にシュリンクしていき、全国政党として生き残っていくことはできない。そこで私は『大阪に戻っていく路線ではなく、全国政党として物価高対策などを訴えるべきだ』と主張して選挙を戦いました。これに対して藤田さんや吉村さんのやり方は、大阪に特化し、そのために国を使っていく、というもの。副首都構想を可決させるための路線です」（同）

吉村代表の頭の中にある「壮大なシナリオ」とは

つまりは「大阪回帰」。それは、代表である吉村氏自らが考えた方針なのか。

「維新の創設者である橋下徹さんは今年7月、テレビ番組で『（維新は）連立した上で副首都構想を実現してほしい』と発言しました。『大阪回帰』の方針や、今回の連立の話は、橋下さんが言い出してから吉村さんが動き始めているように見えます」（大阪府政関係者）

橋下氏は15年、維新の政策の核である「大阪都構想」の是非を問う住民投票が「否決」との結果となったことを受けて政界を引退。その後は“いち民間人”であることを強調してテレビ番組のコメンテーターなどとして活躍しているが、Xでの発言を検証すると、他党に比べて維新に関するものが圧倒的に多いことが分かる。

日本維新の会・元政調会長の音喜多駿氏（42）は、

「党内における橋下さんの影響力は今も間違いなくありますよ。彼は執行部の中にいるわけではないし、顧問として会議に出席するわけでもありません。しかし、『橋下シンパ』という、橋下さんを尊敬している議員が、国会議員にも地方議員にも多数存在するのです」

として、こう語る。

「橋下さんがテレビ番組やSNSで何か発言すると、そうした『橋下シンパ』の議員たちが党内の会議やSNSなどでその意見を代弁して発信するわけです。内側から意見集約する際、彼らを無視するわけにはいかないため、橋下さんの一挙手一投足が、明らかに党の意思決定に影響を与えている、と言えます。この『橋下シンパ』の多くは大阪の議員です」

日本維新の会のさる国会議員によると、党内の「橋下シンパ」の最たる存在は、

「やはり吉村さんです。橋下さんの影響を強く受けており、師弟関係に近いものがあるんじゃないでしょうか。その吉村さんは副首都構想と大阪都構想を実現し、“勝ち逃げ”を考えているのでは」

と話す。

