砂糖菓子でできたピカチュウ・イーブイ・ポッチャマ！サーティワン「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」
サーティワンにて、クリスマスにぴったりなアイスクリームが多数登場する「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」キャンペーンを開催！
雪山をイメージしたケーキとポケモンたちのにぎやかなデザインがかわいい「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」が発売されます☆
サーティワン「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ
価格：4,000円(税込)
販売期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
サイズ：5号サイズ／直径 約16cm×高さ 約5cm
サーティワンのクリスマスアイスクリームケーキとして、毎年大好評の「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」が2025年も登場！
2025年は雪山をイメージしたケーキとポケモンたちのにぎやかなデザインで展開されます。
薄い水色のホイップクリームでケーキベースをコーティングし、白いホイップクリームで雪化粧した木々や積もった雪などを表現。
砂糖菓子でできたピカチュウ・イーブイ・ポッチャマはニコニコでとっても楽しそうです☆
ほかのポケモンたちはピックでできているので、好きな場所に飾ってケーキを仕上げることができます。
フレーバーは大人気の「ポッピングシャワー」と「チョップドチョコレート」で大好評の組み合わせ。
クリスマス限定のアートが使用された、食べ終わったらたくさんのポケモンがでてくる遊び心満載なデザインの台紙にも注目です☆
は雪山をイメージしたケーキとポケモンたちのにぎやかなデザインを使用した、クリスマスシーズン限定のアイスクリームケーキ。
サーティワンにて2025年11月1日より開催される「MAKE A SWEET CHRISTMAS（メイク ア スウィート クリスマス）」に登場する「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」の紹介でした☆
続きを見る
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 砂糖菓子でできたピカチュウ・イーブイ・ポッチャマ！サーティワン「ポケモン クリスマス アイスクリームケーキ」 appeared first on Dtimes.