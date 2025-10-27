◇プロ野球 日本シリーズ第2戦 ソフトバンク10-1阪神(26日、みずほPayPayドーム)

ソフトバンク・周東佑京選手が26日、全打席でヒットを記録。これまでの日本シリーズ記録を更新する「1試合5安打」をマークしました。

2017年ドラフトの育成2位でソフトバンクに入団した周東選手。2019年のシーズン開幕直前に支配下契約を勝ち取ると、同年から100試合以上に出場します。その俊足を生かした機動力の高さでチームに貢献すると、侍ジャパンにも選出。昨季は選手会長に就任すると打撃でも存在感を見せ、123試合の出場で自身初の規定打席到達と、キャリアハイの115安打をマークしました。この躍動を今季も継続し110安打を放つ中、見事な守備力と盗塁王っぷりも披露。走攻守に活躍を見せています。

26日に行われた日本シリーズ第2戦では「2番・センター」でスタメン出場。全打席でヒットを放つと、タイムリーも記録し、5打数5安打1打点の活躍を見せました。これまでの日本シリーズの1試合での最多安打記録は4安打となっており、周東選手が新記録を樹立。試合後のヒーローインタビューでも「長い歴史の中で“バッティング”で名を刻めると思わなかったので、非常に嬉しいです」と喜びの声をあげました。

ここまでの日本シリーズでは、2試合で9打数6安打1打点をマーク。打率.667を記録するなど好調っぷりを見せています。インタビュワーから好調の要因を問われると「好調の要因…？」とつぶやきながらも、「CSからいい形で打てている。あんまり打てないなと思わないようにしていたことがよかった」と語りました。

インタビューの最後には、球場にかけつけたファンに向けて「甲子園で阪神ファンの方々の声援はすごいので、負けないように声だして選手とともに戦っていきましょう！」と呼びかけた周東選手。ソフトバンクは1勝1敗のタイに持ち込む中、28日から敵地・甲子園球場での3連戦に臨みます。