「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２４日午前１１時現在で大垣共立銀行<8361.T>が「買い予想数上昇」４位となっている。



２４日の東証プライム市場で、大垣共立銀行<8361.T>が続伸。元芸人で著名投資家の井村俊哉氏が共同で代表取締役を務める投資顧問会社Ｋａｉｈｏｕ（東京都港区）の助言を受けたファンドを手掛けるｆｕｎｄｎｏｔｅ（同）が、大垣共立の株式を買い増したことが材料視されている。２２日取引終了後に発表された大量保有報告書によると、ｆｕｎｄｎｏｔｅの保有割合はこれまでの５．３９％から６．６５％に上昇した。保有目的は、「Ｋａｉｈｏｕの投資助言に基づき投資信託の信託財産の運用のため保有」とし更に、「受益者の利益を保全するために、保有目的を『重要提案行為を行う』に変更する場合がある」としている。地銀株は業界再編思惑もあり物色機運が高まっており、同社株への見直し機運が膨らんでいる。



出所：MINKABU PRESS