マブチモーター<6592.T>が反発している。２３日の取引終了後、精密小型モーターやモーションコントロール製品の製造販売を行う日本パルスモーター（東京都文京区）の全株式を２６年１月上旬をメドに取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。



今回の子会社化により、日本パルスモーターの強みであるモーターと制御系システムを組み合わせたモーションコントロールに関する高度な技術力と、医療分野及び産業機器分野での豊富な知見と対応力を活用することで、３つのＭ領域（モビリティ、マシーナリー、メディカル）での事業領域拡大に寄与すると期待している。取得価額の総額は６６億円となる予定。なお、同件による２５年１２月期業績へ与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS