◇体操 世界選手権第5日（2025年10月23日 ジャカルタ）

体操の世界選手権女子個人総合決勝が23日に行われ、予選2位だった杉原愛子（26＝TRyAS）は4種目合計53・132点の7位に終わり、日本勢では18年ドーハ大会銀メダルの村上茉愛以来となるメダル獲得はならなかった。8位通過の岸里奈（18＝戸田市SC）は53・232点で6位だった。

予選を2位で通過した杉原だが、決勝では段違い平行棒のミスが響いた。最後の種目、得意の床運動ではほぼ完璧な演技を見せ、種目別1位の13・666点をマーク。頭の上に両手で王冠の形をつくる締めのポーズは地元の子供たちがまねする人気ぶり。爽やかな笑顔を見せたが、表彰台にはあと一歩、届かなかった。

五輪2大会を経験した後の22年に一度は現役を離れ、中学生の指導や審判を通して体操を見つめ直した。気付いたのは基礎の大切さ。10代と同じ練習量を積めなくても、正しく体を操れば安定感は増す。「今、自分は伸びている」と実感する。日本勢7年ぶりの表彰台には届かなかったが、26歳のベテランが存在感を見せた。