「体操・全日本個人総合選手権」（２３日、東京体育館）女子決勝が行われ、予選３位だった笠原有彩（１７）＝レジックスポーツ＝が２日間合計１０６・２３０点で逆転初優勝を飾った。２０１３年大会の笹田夏実（帝京高）以来９年ぶりの高校生女王が誕生した。宮田笙子（鯖江体操スクール）が１０５・４９７点で２位、山田千遥（朝日生命）が１０５・３３０点で３位だった。２４年パリ五輪に向けて、期待の若手が上位を占めた