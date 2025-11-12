元火葬場職員が明かす壮絶初日「ご遺体が起き上がって…」からの歓迎会が焼肉で「試されてると思った」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
元火葬場職員の下駄華緒氏が、自身のYouTubeチャンネル「火葬場談義(旧下駄のチャンネル)」の動画に出演。同じく元火葬場職員のパンダ企画氏と共に、勤務初日の壮絶な体験を語った。火葬中のご遺体を初めて目撃した際、下駄氏は「試されていると思った」と明かす一方、パンダ企画氏は「テンションが上がった」と語るなど、二人の対照的な反応が明かされた。
動画は、そうめんの美味しい茹で方に関する雑談から和やかにスタート。その後、話題は火葬場での勤務初日のエピソードに移った。
まず下駄氏が自身の体験を語り始めた。面接場所が火葬場現地だったと明かし、勤務初日にいきなり火葬炉の中を見せられたという。そこには「半分起き上がっている」状態のご遺体があったが、それを見ても「いけるな」と感じたことを冷静に振り返った。さらに衝撃的なのは、その日の夜に行われた歓迎会が焼肉だったことだ。この状況に下駄氏は「試されてる…」「この肉食えるのか？」と、独特の心境に至ったと告白した。
一方、パンダ企画氏も初日に同様の光景を目にしたが、その反応は全く異なっていた。もともとシルバーアクセサリーでドクロを制作していた経験から、「本物の骨だ」と感動したという。パンダ企画氏は「気持ち悪いどころか憧れ」だったと語り、綺麗な形で残った頭蓋骨を見て「いい頭骨やな」と見惚れてしまったという驚きのエピソードを披露した。
動画ではこのほか、すぐに辞めてしまう新入職員のエピソードにも言及。「思っていたのと違った」と辞めていく人が多い中、壮絶な現場を冷静に、時にはユーモアを交えて語る二人の姿から、この仕事の知られざる一面と、そこで働く人々のリアルな人間性が垣間見える対談となっている。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
火葬場という場所を明確に伝える為、元火葬場職員が語る火葬場で起こっている実際の出来事や体験談をお伝えします。 ショッキングな内容を含む恐れがある為、苦手な方は視聴をお控え頂きます様よろしくお願いいたします。