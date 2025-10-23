『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が10月17日に放送され、くさい匂いをこよなく愛する女性が、大好きな弟の靴下の匂いをより濃厚に嗅ぐ方法を追求する様子が描かれた。

【映像】依頼者の弟の姿（実際の映像）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「くさい靴下を濃厚に嗅ぎたい！」は、愛知県の女性（28）から寄せられた次のような依頼だ。

『私は、くさい匂いが大好き。幼い頃から家族の頭皮や脇の匂いを嗅ぎまくり、その中で特に高校3年生の弟の脱いだあとの靴下が最もくさいことが分かった。それからは、脱衣カゴからこっそり弟の靴下を拝借しては、一人嗅いでいた。しかし、数年前に私が実家を出てからは弟の靴下の匂いを嗅げる機会はめっきり減り、代わりに彼氏の靴下の匂いを嗅いでいるが、屁のつっぱりにもならない。やっぱり、弟の靴下が最高であることを再認識！ 以前より嗅げる回数が減った貴重な靴下を存分に楽しむため、さらに強烈にくささを感じる方法を発明した。それは、靴下を顔に乗せて扇風機の風を浴びると、より濃い匂いが嗅げるのだ。しかし、嗅覚というのは恐ろしいもので、慣れてきたせいか、段々物足りなくなってきた。そこでお願いです。扇風機で嗅ぐ方法より、さらにパワーアップする嗅ぎ方を編み出してもらえないだろうか』

石田靖探偵が依頼者の元を訪ねると、依頼者は弟の靴下の匂いを「体内に⼊れたい」とまで言い切るほどの熱意を示した。依頼者が発見した、靴下を顔に乗せて扇風機の風を浴びるという「濃厚嗅ぎ」を試すと、依頼者は「これが1番強いと思った。（自分が）天才かと思いました」と語るも、今では「これじゃあお腹いっぱいにならない」と、より強い刺激を求めている状態だった。

石田探偵は、依頼者の弟が1日中履いていた靴下を提供してもらい、様々な方法で「くささのパワーアップ」を試みた。その実験の過程では、極限の挑戦として、お椀に靴下を入れお湯を注ぎ飲んでみるという試みまで行われた。依頼者は「飲むものではない」と結論づけた。

次に石田探偵は、匂いをより強く感じるため、空気の綺麗な場所で嗅ぐという方法を提案。匂いがないところで思いっきり深呼吸してから匂いを嗅ぐと、依頼者は「さっきよりすごい」と効果を実感した。

しかし、彼女の究極の激臭を求める欲求は止まらない。そこで、近畿大ラグビー部員16名をはじめとする他人の強烈な「おいしい靴下」が、依頼者の元へ集結した。集められた靴下の中でスタッフが「ナンバーワン」と推すタロウさんの靴下の匂いを嗅いだところ、依頼者は「弟より美味しい」と評価し、「タロウさんください！」と熱望した。