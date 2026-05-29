お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が27日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。歌手でタレントのあのによる鈴木紗理奈（48）「嫌い」発言騒動を分析した。18日放送回のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）内で、あのは鈴木を嫌いと発言。鈴木が自身のインスタグラムで「私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、と