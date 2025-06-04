大の大人が本気になってエアガンで打ち合うゲームといえば、「サバイバルゲーム（以下、サバゲー）」。実は女性のサバゲーファンによると、男性プレイヤーの近くにいると、驚くほど「男の魅力」を発見できるのだとか・・・。そこで今回は、実際にサバゲーに参加している女性に聞き出した「サバイバルゲームで女性が再認識した男の魅力９パターン」を紹介いたします。普段の生活にも生かせるような項目が盛りだくさんです！【１】試