衝撃展開！プレミア首位アーセナル、アトレティコを４発粉砕！前半０−０→ヨケレス２発などで後半一気に！無傷のCL３連勝
現地10月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、プレミアリーグ首位のアーセナルと、ラ・リーガ４位のアトレティコ・マドリーが、前者のホームで対戦した。
開始５分、アーセナルが鋭いショートカウンターを発動。エゼがペナルティエリア手前で右足を振り抜くが、ディフレクションしたシュートはクロスバーに直撃。そのこぼれ球に反応したライスの叩きつけるシュートは、クロスバーの上を越える。
対するアトレティコは25分、相手守護神ラヤがタッチライン際で、身を挺してボールを外に出した後、即座にスローインを行ない、アルバレスがGK不在のゴールに向けてシュート。しかし、惜しくも枠の左に外れる。
36分にはアーセナルが再びカウンターを炸裂させ、ウーデゴーを欠くなかキャプテンマークを巻くサカが、ペナルティエリア右から低いクロスを供給。マルチネッリが合わせ、ゴールネットを揺らしたものの、直後にオフサイドの笛が吹かれる。
スコアレスで折り返すと、57分についにスコアが動く。ライスが蹴った正確なFKに、ガブリエウ・マガリャンイスがヘッドで合わせ、アーセナルが先制点を挙げた。
勢いに乗るホームチームはさらに64分、圧巻の持ち運びを見せたルイス＝スケリーのアシストでマルチネッリが仕留め、追加点をゲット。こうなると、もう押せ押せだ。直後の67分と70分に鋭い嗅覚で反応したヨケレスがねじ込み、一気にリードを４点に広げる。
まさかの大劣勢を強いられたアウェーチームはその後、ベンチスタートとなっていたグリーズマンらを送り込んだが、最後までゴールを奪えなかった。
４−０でタイムアップ。アルテタ監督が率いるアーセナルが、無傷のCL３連勝、公式戦６連勝を果たした。一方、シメオネ体制15年目のアトレティコは、CL第１節のリバプール戦（２−３）以来、公式戦７試合ぶりの黒星を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈に強いアーセナル、アトレティコ粉砕の４ゴール
開始５分、アーセナルが鋭いショートカウンターを発動。エゼがペナルティエリア手前で右足を振り抜くが、ディフレクションしたシュートはクロスバーに直撃。そのこぼれ球に反応したライスの叩きつけるシュートは、クロスバーの上を越える。
36分にはアーセナルが再びカウンターを炸裂させ、ウーデゴーを欠くなかキャプテンマークを巻くサカが、ペナルティエリア右から低いクロスを供給。マルチネッリが合わせ、ゴールネットを揺らしたものの、直後にオフサイドの笛が吹かれる。
スコアレスで折り返すと、57分についにスコアが動く。ライスが蹴った正確なFKに、ガブリエウ・マガリャンイスがヘッドで合わせ、アーセナルが先制点を挙げた。
勢いに乗るホームチームはさらに64分、圧巻の持ち運びを見せたルイス＝スケリーのアシストでマルチネッリが仕留め、追加点をゲット。こうなると、もう押せ押せだ。直後の67分と70分に鋭い嗅覚で反応したヨケレスがねじ込み、一気にリードを４点に広げる。
まさかの大劣勢を強いられたアウェーチームはその後、ベンチスタートとなっていたグリーズマンらを送り込んだが、最後までゴールを奪えなかった。
４−０でタイムアップ。アルテタ監督が率いるアーセナルが、無傷のCL３連勝、公式戦６連勝を果たした。一方、シメオネ体制15年目のアトレティコは、CL第１節のリバプール戦（２−３）以来、公式戦７試合ぶりの黒星を喫した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】猛烈に強いアーセナル、アトレティコ粉砕の４ゴール