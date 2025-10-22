67分と70分に得点したヨケレス（左端）。(C)Getty Images

写真拡大

　現地10月21日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第３節で、プレミアリーグ首位のアーセナルと、ラ・リーガ４位のアトレティコ・マドリーが、前者のホームで対戦した。

　開始５分、アーセナルが鋭いショートカウンターを発動。エゼがペナルティエリア手前で右足を振り抜くが、ディフレクションしたシュートはクロスバーに直撃。そのこぼれ球に反応したライスの叩きつけるシュートは、クロスバーの上を越える。

　対するアトレティコは25分、相手守護神ラヤがタッチライン際で、身を挺してボールを外に出した後、即座にスローインを行ない、アルバレスがGK不在のゴールに向けてシュート。しかし、惜しくも枠の左に外れる。

　36分にはアーセナルが再びカウンターを炸裂させ、ウーデゴーを欠くなかキャプテンマークを巻くサカが、ペナルティエリア右から低いクロスを供給。マルチネッリが合わせ、ゴールネットを揺らしたものの、直後にオフサイドの笛が吹かれる。
 
　スコアレスで折り返すと、57分についにスコアが動く。ライスが蹴った正確なFKに、ガブリエウ・マガリャンイスがヘッドで合わせ、アーセナルが先制点を挙げた。

　勢いに乗るホームチームはさらに64分、圧巻の持ち運びを見せたルイス＝スケリーのアシストでマルチネッリが仕留め、追加点をゲット。こうなると、もう押せ押せだ。直後の67分と70分に鋭い嗅覚で反応したヨケレスがねじ込み、一気にリードを４点に広げる。

　まさかの大劣勢を強いられたアウェーチームはその後、ベンチスタートとなっていたグリーズマンらを送り込んだが、最後までゴールを奪えなかった。

　４−０でタイムアップ。アルテタ監督が率いるアーセナルが、無傷のCL３連勝、公式戦６連勝を果たした。一方、シメオネ体制15年目のアトレティコは、CL第１節のリバプール戦（２−３）以来、公式戦７試合ぶりの黒星を喫した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】猛烈に強いアーセナル、アトレティコ粉砕の４ゴール
　