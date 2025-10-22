ダウ平均は３日続伸 決算受け裁量消費や産業などが全体をリード＝米国株序盤
NY株式21日（NY時間12:45）（日本時間01:45）
ダウ平均 47046.28（+339.70 +0.73%）
ナスダック 23000.10（+9.56 +0.04%）
CME日経平均先物 49580（大証終比：+430 +0.87%）
きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は３日続伸。ＩＴ・ハイテク株は上げが一服しているものの、米株式市場は全体的に底堅い推移を維持している。
本日は裁量消費や産業などが全体をリードしている。本日から決算が本格化しているが、取引開始前に発表になったＧＭ＜GM＞やＧＥエアロシステムズ＜GE＞、コカ・コーラ＜KO＞、３Ｍ＜MMM＞、ＲＴＸ＜RTX＞への反応が良好。
決算はまだ始まったばかりだが、いまのところＳ＆Ｐ５００企業のうち４分の３超が予想を上回る結果を発表している。米政府機関閉鎖により経済指標の発表が止まる中、これまでの好調な決算が市場全体のモメンタムを支えている。本日は引け後にテキサス・インスツルメンツ＜TXN＞、ネットフリックス＜NFLX＞が発表を予定。
ストラテジストは「マグニフィセント７が高い利益期待を実現すれば、市場はさらに一段高となる可能性がある。金曜と月曜の市場の動きは、投資家が来週の大手ＡＩ企業の決算を前に大手ＩＴ銘柄へポジションを傾け始めていることを示唆している」と述べた。また、「高水準の期待とバリュエーションを踏まえると、このグループの決算結果は年末にかけての市場全体の方向性を左右するだろう」とも指摘した。
一方、市場心理を支えている要因にＦＲＢの追加利下げ期待があるが、金曜日に発表が遅れていた米消費者物価指数（ＣＰＩ）が重要なヒントを与えてくれるものと期待されている。
そのほか、米中貿易摩擦も引き続き焦点。トランプ大統領は１１月１日から中国製品への追加関税１００％を課す可能性に言及したが、一方で「中国との公平な取引が近く実現する」との楽観的な発言も行い、貿易戦争の激化懸念をやや和らげた。トランプ大統領は「今月末に韓国で行われるＡＰＥＣでの習国家主席との会談で公平な合意に達することを期待している」と述べた。
ＧＭ＜GM＞が決算を受け大幅高。１株利益、売上高とも予想を上回った。ＥＢＩＴも予想を上回っている。通期ガイダンスも公表し、１株利益、ＥＢＩＴ、自動車部門フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）とも上方修正した。ピックアップトラックの販売が予想以上に好調で、関税の影響も緩和したとしている。
航空機エンジンのＧＥエアロスペース＜GE＞が決算を受け上昇。通期の１株利益、売上高とも上方修正。航空機エンジンが好調だった。
コカ・コーラ＜KO＞が決算を受け上昇。１株利益、既存事業売上高とも予想を上回った。価格上昇にもかかわらず、消費者が同社製品を積極的に購入していることを示す結果となった。
航空・防衛のＲＴＸ＜RTX＞が決算を受け上昇。商業航空および防衛事業の両部門で売上・利益とも増加した。防衛部門のレイセオンでは、海外向けパトリオットミサイルの販売が好調。
ロッキード・マーチン＜LMT＞は決算を受け下落。ミサイルおよび宇宙関連部門の利益拡大など好決算だったものの株価は冴えない反応。フリーキャッシュフロー（ＦＣＦ）の見通しを下方修正したことが嫌気されている模様。また、新たなガイダンスに基づく第４四半期の１株利益は約６．６０ドルと推測され、市場予想の６．８０ドルをやや下回る点も投資家の失望を誘った可能性があるとの評価も出ている。
３Ｍ＜MMM＞が決算を受け上昇。通期の見通しを上方修正している。世界的な経済変動の逆風にもかかわらず、２四半期連続で通期利益見通しを引き上げた。関税や不安定な需要といった外部環境の中でも、同社の進める再建計画が順調に進んでいることを示唆している。
