ÃíÊ¸½»Âð¤Ç2³¬·ú¤Æ¤Î¿·ÃÛ¤ò·ú¤Æ¤¿¡¢Ãæ¹ñÃÏÊýºß½»¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¡¢ÃÛ6¤«·î¤ÇÆ°Êª¤Î¡Ö¤Õ¤ó³²¡×¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¤Õ¤ó³²¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Èï³²¤¬¿´ÇÛ¤·¡¢¶È¼Ô¤Ë¶î½ü¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤ê¡¢¶î½üÊýË¡¤òÄ´¤Ù¤Æ»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò»î¤ß¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÊýË¡¡×¤È¤Ï¡© º£²ó¡¢¤½¤Î·Ð°Þ¤È¶î½ü¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¼´Ø¥Ý¡¼¥Á¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¹õ¤¤Î³¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä
¤¢¤ëÄ«¡¢¸¼´Ø¤«¤é½Ð¤ë¤È¸¼´Ø¥Ý¡¼¥Á¤Î¤¹¤ß¤Ë¸«´·¤ì¤Ê¤¤¹õ¤¤Î³¾õ¤Î¤Ê¤Ë¤«¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¡ÖÃî¤Î¤Õ¤ó¤«¤Ê¤Ë¤«¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤¤¡ÊÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Õ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¼«½Í¡Ë¡¢ºÇ½é¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º¿å¤Ç¥µ¥Ã¤ÈÎ®¤·¤ÆÁÝ½ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬Ï¢Æü¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¡¢ºÊ¤«¤é¤â¡ÖËè²óÁÝ½ü¤¹¤ë¤ÎÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈÉÔËþ¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ä¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤ä¤é¥³¥¦¥â¥ê¤Î¤Õ¤ó¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¦¥â¥ê¶î½ü¤ÎÀìÌç¶È¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤Õ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÉÂ¸¶¶Ý¤ò´Þ¤ß¡¢¶õµ¤Ãæ¤Ë¤¿¤À¤è¤¦¤¿¤á¡¢¤¼¤ó¤½¤¯¤ä´¶À÷¾É¤Ê¤É¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¼«¿È¡¢¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÂÎ¼Á¤Ç¤¼¤ó¤½¤¯¤â¤Á¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤â¿´ÇÛ¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¿·ÃÛ¤Ç¥³¥¦¥â¥êÈï³²¤ËÁø¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤¦ÂÐºö¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢É®¼Ô¤ÏÀìÌç¶È¼Ô¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤¬²È¤Î¸®²¼¤¬¥³¥¦¥â¥ê¤ËÁÀ¤ï¤ì¤¿ÍýÍ³
¤Þ¤º¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¥³¥¦¥â¥êÀìÌç¤Î¶î½ü¶È¼Ô¤ËÅÅÏÃÁêÃÌ¤ò¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡ÖÈï³²¾õ¶·¤È¼þÊÕ´Ä¶¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼Ô¤¬ÆÍÁ³²È¤ËÍè¤ë¤Î¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ê¤Ë¤«¤¢¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¡×¤È¤¢¤»¤Ã¤Æ¤¤¤¿É®¼Ô¤Ï¤¹¤°¤ËÎ»¾µ¡£
¶È¼Ô¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È²È¤Î¼þ¤ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¤Î¼þ°Ï¤ÏÈª¤äÅÄ¤ó¤Ü¡¢ÍÑ¿åÏ©¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤Ë¥¨¥µ¤È¤Ê¤ëº«Ãî¤¬Â¿¤¯¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ½»¤ß¤ä¤¹¤¤ÅÚÃÏ¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ï¤¬²È¤Î¸¼´Ø¤Ë¤ÏÉ÷¤è¤±¤Ë¤Ê¤ë³°ÊÉ¤È¸®¤¬¤¢¤ê¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤Þ¤»¤¿¥³¥¦¥â¥ê¤¬µÙ·Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¤È¤Î¤³¤È¡£
ÅÚÃÏÁª¤Ó¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë³²½ÃÂÐºö¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¶î½ü¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤é
¿·ÃÛ¤Ç³²½ÃÈï³²¤ËÁø¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¤ÏÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬Âè°ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¶È¼Ô¤Ë¶î½ü¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¼Ô¤«¤éÄó°Æ¤µ¤ì¤¿ÂÐºö¤Ï¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¥³¥¦¥â¥ê¤Î¶ì¼ê¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤¦¤«¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¿¯Æþ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌÖ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Î2Âò¡£
¿·ÃÛ¤Ç¸¼´Ø¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤è¤í¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤Ç¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÎÂÐºö¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¼Ô¤¬¸¼´Ø¼þ¤ê¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®Ì¸¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥³¥¦¥â¥ê¤Î¤Õ¤ó¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢¤ä¤ì¤ä¤ì¤È¤Ò¤È°Â¿´¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Û¤É¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿Ä«¤Ë¥³¥¦¥â¥ê¤Î¤Õ¤ó¤¬¸¼´ØÀè¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦¤ä¤é¤Ë¤ª¤¤¤Ë´·¤ì¤¿¤ê¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤¬¤Þ¤¿Íè¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¶È¼Ô¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ÎºÆÊ®Ì¸¤òÂÇ¿Ç¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ç2½µ´Ö¸å¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Þ¤ÇËèÆüÁÝ½ü¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤¦¤ó¤¶¤ê¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤òÃÇÇ°¤·¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÐºö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«ÎÏ¤Ç¤Î¥³¥¦¥â¥êÂÐºö¤ò¥¹¥¿¡¼¥È
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¶î½üÀìÌç¶È¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤ê¡¢¤Ë¤Ã¤¯¤¥³¥¦¥â¥êÂà¼£¤ÎÊýË¡¤ò»î¹Ôºø¸í¡£
¤Þ¤º¤Ï¡ÖÃÖ¤¯¤À¤±¡×¤Î¤â¤Ã¤È¤â´ÊÃ±¤ÊÂÐºö¥°¥Ã¥º¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤¬¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥«·Ï¤Î¤Ë¤ª¤¤¤È¸÷¡¢¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ï¥Ã¥«¤Î¤Ë¤ª¤¤ÂÞ¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¥é¥¤¥È¤ò¸¼´ØÀè¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤Ï»´ÇÔ¡£¥³¥¦¥â¥ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤»¤º¡¢ÍèË¬¤Îº¯À×¤ò¸¼´Ø¥Ý¡¼¥Á¤Ë»Ä¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ï¤êÄ¾ÀÜ³°ÊÉ¤Ë¤Ë¤ª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤«¤È»×¤¤¡¢¼¡¤Ë»î¤·¤¿¤Î¤¬»ÔÈÎ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤â1¡Á2Æü¤Ï¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÆü¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¯¹ØÆþ¤·¤ÆÊ®Ì¸¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ÔÈÎ¥¹¥×¥ì¡¼¤Ï¹â³Û¤¹¤®¤Þ¤¹¡£¸ú²Ì¤Î»ýÂ³´ü´Ö¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥¦¥â¥ê·âÂà¤Ë¤â¤Ã¤È¤â¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
ºÇ¸å¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¶î½ü¶È¼Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤Ä¤¯¤êÊý¤ò»²¹Í¤Ë¼«ºî¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤³¤ì¤¬ÂçÀ®¸ù¡£2¡Á3Æü¤ª¤¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®Ì¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºàÎÁÈñ¤Ï·î2500±ß¤È¡¢»ÔÈÎ¤Î¥¹¥×¥ì¡¼¤è¤ê¤Ï°Â²Á¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ê¤é·ÑÂ³²ÄÇ½¤ÈÈ½ÃÇ¡£Ìó2¤«·îÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥³¥¦¥â¥ê¤ÏÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÆü¡¢¥¹¥×¥ì¡¼¤òÊ®Ì¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤ä¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤¬´ó¤ê¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´î¤Ó¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«·ÑÂ³¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ó¤ÎÁÝ½ü¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¥×¥í¤ÎÃÎ¼±¤â¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÆÃÍ¤Î½¬À¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö
¥³¥¦¥â¥ê·âÂà¤Þ¤Ç¤ÎÌó2¤«·î¤Ï¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âÄ¹¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢À¸¤Êª¤ÏÆÍÁ³¡¢Í¯¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸Â©¤ËÅ¬¤·¤¿´Ä¶¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¿Í´Ö¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö³²½Ã¡×°·¤¤¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
À¸¤Êª¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢ÆÃÍ¤Î½¬À¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£
º£²ó¤Î¥³¥¦¥â¥ê·âÂà¤Ï¤Ë¤ª¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö³²½Ã¡×¤È¤µ¤ì¤ë¥Í¥º¥ß¤ä¥â¥°¥é¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½¬À¤òÍøÍÑ¤·¤¿·âÂàË¡¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á²È¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢º¤¤ê¤´¤È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¤¤ÈÊª»ö¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´ÉÍý¿Í¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤Ð¤¹¤à¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¶î½ü¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤âÉ¬Í×¡£¶È¼Ô¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÄ®Æâ²ñ¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤Ç¶î½ü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
º£²ó¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥¦¥â¥ê¤Ï²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¡£
É®¼Ô¤Î¾ì¹ç¤Ï²È¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÌó2¤«·î¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ú²Ì¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ì¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤Î¥³¥¦¥â¥ê¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥³¥¦¥â¥êÈï³²¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£