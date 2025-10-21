2025年9月24日にPlayStation 5 / PC（Steam）向けにリリースされたとあるゲームが、配信者と視聴者の間で話題になっている。タイトルは『Baby Steps』ーー配信界隈で大ヒットを記録した「壺おじ」こと『Getting Over It with Bennett Foddy』（以下『Getting Over It』）作者の新作だ。

【写真】人気配信者が夢中になる新作“登りゲー”『Baby Steps』の美しくも残酷なシーンカット

本作は『Getting Over It』と同様に、主人公を操作して高い山の上にあるゴールを目指す、高難易度の登山ゲーム。「Baby Steps」というタイトル通り、おぼつかない足取りで一歩一歩山を登るが、少しバランスを崩すとあっという間にそれまでの道を転げ落ちてしまう、シビアな内容だ。積み上げたものを突如崩されて呆然とする配信者の姿、「男砕き」と呼ばれる難所を超えるために試行錯誤する様子などが視聴者から反響を呼んでいる。

これまでプレイしてきた配信者は枚挙にいとまがないが、「RIDDLE ORDER」所属のしんじさんや「Neo-Porte」所属のVTuber・柊ツルギ、そして加藤純一など、ストリーマーとしての体力に優れた人気者たちが、見事配信中に「男砕き」をクリアしている。なお「男砕き」はクリア率が低く想定されているためか、救済措置とも通常ルートとも言える、スタート地点から山頂へ伸びる螺旋階段が設置されており、丸ごとスキップすることが可能だ。例えば、人気VTuberの兎田ぺこらはこの螺旋階段を使用し、エンディングまで到達。無理に難所に挑み続ける必要はない。

本作の大きな特徴は、操作する主人公の個性にある。プレイヤーが操作する35歳の「ネイト」は無職の落ちこぼれという設定。彼は突如として別次元に迷い込んでしまい、霧に包まれた世界を自分の足で進んでいかなければいけないのだが、体がなまっているため小さい段差であってもすぐに転んでしまうのだ。

ゲームの世界は物理演算ベースで作られており、左右の足をそれぞれ操作し、体重をうまく移動させて進む必要がある。また、マップ構造はオープンワールド的な広がりがあり、砂地や雪山などが登場。歩き進めた先には美しい景色が広がっており、これまでの苦労を噛みしめながら堪能できることも醍醐味だ。

苦労して山を登り、ゴールにたどり着いたときには大きな喜びを得られる一方で、冒頭にも記したように、少しのミスではるか下まで落ちてしまうことも。プレイヤーはミスが起きないように慎重に足を進める必要があり、視聴者もハラハラしながらその状況を見守ることになる。このチャレンジ性や操作に慣れるまでのじれったさと、それを乗り越えた先にあるカタルシスも見所として挙げられる。

また、ひたすらに頂上を目指すというわかりやすい内容もポイントで、難しい予備知識もなく視聴者が楽しみやすい。積み上げたものが一気に崩れた時のプレイヤーの素の反応が面白いため、一喜一憂する姿を画面越しに楽しんでいる視聴者も多いことだろう。

『Jump King』や『Only Up』など他の“登りゲー”と同様に、クリアすることで周囲にマウントを取れることも特徴の1つ。いわば配信者としての「勲章」を得るため、遥かな高みを目指して、今後も挑戦する配信者は次々と現れるはずだ。誰がクリアを果たし、ネイトの冒険を最後まで見届けるのか、注目したい。

（文＝小林嵩弘）