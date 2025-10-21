「え、私が！？」出口夏希びっくり、「メルティーキッス」の新イメージキャラクターに
女優の出口夏希（24歳）が、明治の冬期限定チョコ「メルティーキッス」の新イメージキャラクターに起用され、10月21日に新グラフィックおよび新CMが解禁となった。
「メルティーキッス」のイメージキャラクターとして新たにグラフィック・CMに登場した出口について、同社は「これまで長年にわたり冬のシンボルとして親しまれてきたブランドに、新たな魅力をもたらしてくれます」とコメント。今回のグラフィックでは「好きになっちゃうよ。」をキャッチフレーズに、雪景色と白のコーディネートに包まれた透明感あふれる笑顔が印象的で、まさに“冬の訪れ”を感じさせるビジュアルとなった。
新CM「冬の待ち合わせ」篇は、雪が舞う時計台の下で友人を待つ出口の姿から始まる。バッグから「メルティーキッス」を取り出し、雪のようにやさしくとける口どけを味わう――どこか明るい気持ちになる冬のワンシーンを通じて、「メルティーキッス」が持つ癒やしを描いた。
起用が決まった際の心境について、出口は「もうなんだろう、びっくりして声が出なかったぐらい。『え、私が！？』って思ったんですけど、私も毎年、冬になると『メルティーキッス』を買うので、イメージキャラクターって聞いて、本当に光栄ですし、うれしかったです」とコメント。
また、チョコレートについては「私は結構、ちょっと集中が切れた時とか、小腹が空いた時によく食べています。（季節問わず）結構食べてますね」と語った。
「メルティーキッス」のイメージキャラクターは、昨年まで女優・新垣結衣が担当。昨年はCM出演14年目で、長年同商品の“顔”を務めていた。
