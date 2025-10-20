〈LETS FINISH IT〉

【画像】「全員が黒ルックでまとめる中…」真美子夫人（28）の“1人だけホワイト”が注目を集めた奥様会インスタの写真

からりと晴れたカリフォルニアの青空の下、紺や黒の衣服で統一されたロサンゼルス・ドジャースの選手の妻たちが本拠地に勢揃いする写真が、Instagramに連日投稿されている。その中には、大谷翔平の妻・真美子夫人の姿も。



真美子夫人

しかし、多くの人が注目したのは、彼女のトップス。周囲が黒でまとめる中、1人だけ、なぜか白だったのだ。

日本ユーザーも即座に反応

10月1日（日本時間）、MLBポストシーズン初戦を迎えたドジャース。選手の奥様たちの集合写真がInstagramの公式アカウントに投稿されるやいなや、多くの日本ユーザーが反応した。

〈真美子さんいる！〉

〈めちゃ久しぶり〉

現地記者が語る。

「写真の2列目に、真美子さんの姿があり、すぐ話題になりました。この4月に第1子を出産してから公に姿を現すのはオールスター以来とあって、非常に注目が集まっている」

グラウンドでの記念撮影には現れず

この日、大谷は「1番・指名打者」で出場し、初回の先頭打者ホームランを皮切りに1試合で2本塁打を放つなどの大活躍。

「6回裏のHR後、大谷は真美子さんがいるスイート席からみえる2塁から3塁を走る間、そちらを指さしサインを送っていた」（同前）

スポットライトがあたる場所での活躍は留まるところを知らない大谷だが、一方の真美子さんは公の場に出ることを控えているという。在米ジャーナリストが振り返る。

「真美子さんはこのところも観戦にはベビーカーを押して足繁く通っています。ただ、ポストシーズン2日目の試合後に行われたグラウンドでの記念撮影の場には現れなかった。マスコミの目があったからでしょう」

大谷も真美子さんへのサポートは欠かさない。

「大谷選手は試合後、真美子さんを迎えに行っているようです。大谷選手がベビーカーを押して帰る姿を見たことがあります」（同前）

こうした中で、久しぶりのお目見えとなった奥様会のインスタ投稿。冒頭の集合写真が投稿されたのはポストシーズン2日目の試合前のこと。

真美子夫人だけ白の装いに、米スポーツ・イラストレイテッド誌も早速反応。

なぜ“1人だけホワイト”だったのか？

見出しで、「大谷翔平の妻・真美子、他のドジャースの選手妻たちの黒ずくめの服装の中で、ユニークな装いを見せる」と報じた。

さらに、「彼女は他の人たちが黒を選ぶ中、異なるスタイルで登場した」と紹介。そして「彼女のユニークな装いは間違いなく勝者だった」と結んだのだ。

実は他の奥様の黒ルックにはこんな事情があった。前出・現地記者の解説。

「奥様会の大多数がこの日着用していた黒い半袖のトップスは『Qvality Apparel』という元NFLのスター選手の夫人が立ち上げたブランドとのコラボ製品。同社はスポーツチームの観戦着などを手掛けており、今回の衣装は左胸と右肩にパートナーである選手の名前や背番号があしらわれた特注の非売品だった」

しかし、なぜ真美子夫人だけホワイトだったのか。現地記者が続ける。

「同じような黒系統の服のため分かりづらいですが、私服を着用している人は真美子さん以外にもいました。服装については各々の判断でというゆるやかな雰囲気だったのでしょう」

元スポーツ選手ならではの理由も？

その上で、こんな理由もあったのではないかという。

「真美子さんはラッキーカラーが黒と白で、勝負服として意識していると報じられたことがある。この日の真美子さんは上が白で下が黒。もしかしたら元プロスポーツ選手らしいゲン担ぎだったのかも」（同前）

ワールドシリーズ連覇へ、過酷な戦いを続けるドジャース。真美子さんのトップスにあやかって、更なる白星を期待したい。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年10月16日号）