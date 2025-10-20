BTS・J-HOPE、LE SSERAFIM「SPAGHETTI」にフィーチャリング参加！歌唱音源一部公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

LE SSERAFIMが、1stシングル「SPAGHETTI」（10月24日リリース）でのフィーチャリングアーティストを紹介する映像「THE KICK」を公開し、BTS・J-HOPEの参加が明らかになった。J-HOPEがK-POPガールグループの楽曲にフィーチャリングで参加するのは、今回が初となる。

映像の中でJ-HOPEは、速いビートの音楽とまばゆい照明に合わせてフォトジェニックなポーズを取っており、ワールドクラスのアーティストらしい存在感を放つ。映像の最後には、J-HOPEがLE SSERAFIMと一緒に「EAT IT UP」と歌唱する音源の一部が公開され、新曲に対する期待を高めた。

2組のアーティストの音楽を通じた繋がりは、2024年にリリースされたJ-HOPEのスペシャルアルバム 『HOPE ON THE STREET VOL.1』から始まった。HUH YUNJINが、収録曲「i don’t know (with HUH YUNJIN of LE SSERAFIM)」の歌唱に参加。今回は、J-HOPEがLE SSERAFIMのカムバックに力を添え、先輩と後輩の信頼関係を見せた。

LE SSERAFIMは、10月24日13時に1st シングル「SPAGHETTI」をリリース。これに先立ち、10月21日に「HIGHLIGHT PLATTER」、10月22日にMVティザー映像を順次公開する。

■リリース情報

2025.10.24 ON SALE

DIGITAL SINGLE「SPAGHETTI」

