YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö½õ»º±¡¤Ð¤Ö¤Ð¤Ö¡×¤òÇÛ¿®¤¹¤ë12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡Ú¾×·â»ö¼Â¡ÛË«¤á¤º¤ËËèÆü¡ü¡ü¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶UP¡ªHISAKO»Ò°é¤Æ¤Î¸å²ù¤â¡×¤ÈÂê¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¤É¤¦°é¤Æ¤ë¤Ù¤¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤ÎÈ¿¾Ê¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Ãø¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤·¤Ê¤¤°é»ù¡Ù¤Î¡Ö52ÈÖ ¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ö¿Æ¤Ï¤Ä¤¤Ë«¤á¤ë¤³¤È¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¿¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡È¤¿¤ÀÂ¸ºß¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¡É¡×¤È¶¯Ä´¡£Æ°²èÆâ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤è¤¦¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ä²á¾ê¤ÊË«¤á¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¡ØÂç¹¥¤¡Ù¡Ø°¦¤·¤Æ¤ë¡Ù¤È¤¿¤¯¤µ¤óÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò°é¤Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö»ä¼«¿È¡¢Ä¹½÷¤¹¤º¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ä¸ÀÍÕ¤Ç¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿æ¤¤¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤Ó¤¿¹ÔÆ°¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÅöÁ³¤È»×¤¤¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤â¸À¤¨¤º¡¢¡Ø¤Ê¤¼¤Ç¤¤Ø¤ó¤Î¡©¡Ù¤Èµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²áµî¤Î¸å²ù¤òÅÇÏª¡£¡Ö5¿ÍÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤Î¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤Ë¾ò·ï¤ò¤Ä¤±¤Æ¡È¤Ç¤¤¿¤«¤é°Î¤¤¡É¡¢¡È´èÄ¥¤Ã¤¿¤«¤é¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦Êó½·¤¢¤ê¤¤Î°¦¾ðÉ½¸½¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡Ö6¿ÍÌÜ°Ê¹ß¤Ï¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¤¿¤À¡ØÂç¹¥¤¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡Ù¤ÈÀÑ¶ËÅª¤ËÅÁ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëHISAKO¤µ¤ó¡£¾®¤µ¤Ê»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡ÖÊú¤Ã¤³¡×¡Ö¥®¥åー¡×¤Ê¤É¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤äÄ¾ÀÜÅª¤Ê°¦¾ðÉ½¸½¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¡Ö¾ò·ïÉÕ¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òÇ§¤á¤Æ°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÅÚÂæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¤¹¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬¼ºÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÈÝÄê¤»¤º¤Ë¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ï¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¡×¤È¤âËÜ²»¤òÅÇÏª¡£¡Ö¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤â·Ð¸³¡£¿Æ¤Ï¤½¤ì¤ò»ß¤á¤ë¤è¤ê¡¢Ä©Àï¤µ¤»¡¢·ë²Ì¤ò°ì½ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£»×½Õ´ü°Ê¹ß¤â¡ÖÈÝÄê¤»¤º¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Ï¥Ð¥«¾å¤¬¤ê¤¹¤ë¡×¤È¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ°²è¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡Öº£¡¢»Ò°é¤Æ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë¤â¡¢¡ØÀµ¤·¤¯Ë«¤á¤è¤¦¡¢´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤º¡¢¤¿¤À»Ò¶¡¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤ò°¦¤¹¤ë¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê²¼¼ê¤Ê»Ò°é¤Æ¤Ç¤â¡¢10¿ÍÌµ»ö¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ÎË¤«¤Ê¿ÍÀ¸¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¼¡²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
